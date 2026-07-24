https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bakan-simsek-hane-halkinin-ve-reel-sektorun-enflasyon-beklentileri-iyilesiyor-1107531614.html

Bakan Şimşek: Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor

Bakan Şimşek: Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklere rağmen hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T19:14+0300

2026-07-24T19:14+0300

2026-07-24T19:14+0300

türki̇ye

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verilerini değerlendirdi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, verilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/bakan-simsek-katma-degerli-uretim-kapasitemizi-ve-rekabet-gucumuzu-artirmayi-surdurecegiz-1107175673.html

türki̇ye

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