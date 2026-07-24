https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bakan-simsek-hane-halkinin-ve-reel-sektorun-enflasyon-beklentileri-iyilesiyor-1107531614.html
Bakan Şimşek: Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklere rağmen hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T19:14+0300
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2026-07-24T19:14+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verilerini değerlendirdi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, verilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/bakan-simsek-katma-degerli-uretim-kapasitemizi-ve-rekabet-gucumuzu-artirmayi-surdurecegiz-1107175673.html
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Bakan Şimşek: Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklere rağmen hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verilerini değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, verilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6.6 puan, reel sektörün beklentisi 1.2 puan geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır. Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır.