Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/bakan-simsek-katma-degerli-uretim-kapasitemizi-ve-rekabet-gucumuzu-artirmayi-surdurecegiz-1107175673.html
Bakan Şimşek: Katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz
Bakan Şimşek: Katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Yüksek teknolojili üretimde mayısta yıllık yüzde 7.9 artış yaşandığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek katma değerli üretim... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T20:51+0300
2026-07-10T20:51+0300
türki̇ye
mehmet şimşek
hazine
maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
maliye bakanı
sanayi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091631451_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_708eaec3304c175bc9265c39b38d443c.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mayıs ayında sanayi üretiminin beş çalışma günü eksikliği nedeniyle yıllık bazda gerilediğini kaydeden Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bakan-simsek-ters-dolarizasyon-surecinde-onemli-mesafe-kaydettik-1107142863.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091631451_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_0c6e0da13936d8d8a11021ff2baf7d07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, maliye bakanı, sanayi
mehmet şimşek, hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, maliye bakanı, sanayi

Bakan Şimşek: Katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz

20:51 10.07.2026
© AA / Güven YılmazHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA / Güven Yılmaz
Abone ol
Yüksek teknolojili üretimde mayısta yıllık yüzde 7.9 artış yaşandığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek katma değerli üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik politikaların sürdürüleceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mayıs ayında sanayi üretiminin beş çalışma günü eksikliği nedeniyle yıllık bazda gerilediğini kaydeden Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Sanayi üretimi mayıs ayında beş çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda geriledi. Buna karşın, ilk beş ayda takvim etkisinden arındırılmış üretim yıllık yüzde 1 arttı. Yüksek teknolojili üretimdeki yıllık artış mayısta yüzde 7.9 oldu. Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayiinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkarken, geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyor; üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
TÜRKİYE
Bakan Şimşek: Ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kaydettik
Dün, 17:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала