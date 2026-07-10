https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/bakan-simsek-katma-degerli-uretim-kapasitemizi-ve-rekabet-gucumuzu-artirmayi-surdurecegiz-1107175673.html
Bakan Şimşek: Katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz
Bakan Şimşek: Katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Yüksek teknolojili üretimde mayısta yıllık yüzde 7.9 artış yaşandığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek katma değerli üretim... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T20:51+0300
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mehmet şimşek
hazine
maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
maliye bakanı
sanayi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mayıs ayında sanayi üretiminin beş çalışma günü eksikliği nedeniyle yıllık bazda gerilediğini kaydeden Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bakan-simsek-ters-dolarizasyon-surecinde-onemli-mesafe-kaydettik-1107142863.html
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mehmet şimşek, hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, maliye bakanı, sanayi
mehmet şimşek, hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, maliye bakanı, sanayi
Bakan Şimşek: Katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz
Yüksek teknolojili üretimde mayısta yıllık yüzde 7.9 artış yaşandığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek katma değerli üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik politikaların sürdürüleceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mayıs ayında sanayi üretiminin beş çalışma günü eksikliği nedeniyle yıllık bazda gerilediğini kaydeden Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Sanayi üretimi mayıs ayında beş çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda geriledi. Buna karşın, ilk beş ayda takvim etkisinden arındırılmış üretim yıllık yüzde 1 arttı. Yüksek teknolojili üretimdeki yıllık artış mayısta yüzde 7.9 oldu. Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayiinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkarken, geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyor; üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz.