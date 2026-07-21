https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/haluk-levent-kumar-cok-kotu-bir-hastaliktir-1107410183.html
Haluk Levent: Kumar çok kötü bir hastalıktır
Haluk Levent: Kumar çok kötü bir hastalıktır
Sputnik Türkiye
Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada borçları ve kumar alışkanlığına ilişkin itiraflarda bulundu. Levent, kumarın çok kötü bir hastalık... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T00:11+0300
2026-07-21T00:11+0300
2026-07-21T00:11+0300
türki̇ye
haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
kumar
kumar bağımlılığı
online kumar
borç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0a/1066843540_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_d7c8b55c4654103df8b75ff273cef568.jpg
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Kumar oynadığını ve özellikle maddi açıdan zorlandığı dönemlerde bu alışkanlığının ortaya çıktığını itiraf eden Levent, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/haluk-levent-tum-gercekler-zamanla-ortaya-cikacaktir-1107370656.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0a/1066843540_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_bb02eea3de888a523412497ca5a4dd66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), kumar, kumar bağımlılığı, online kumar, borç
haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), kumar, kumar bağımlılığı, online kumar, borç
Haluk Levent: Kumar çok kötü bir hastalıktır
Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada borçları ve kumar alışkanlığına ilişkin itiraflarda bulundu. Levent, kumarın çok kötü bir hastalık olduğunu dile getirdi.
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Kumar oynadığını ve özellikle maddi açıdan zorlandığı dönemlerde bu alışkanlığının ortaya çıktığını itiraf eden Levent, şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar, ben dolandırıcı değilim. Ben dolandırıcılıktan hiç hüküm giymedim. Neden, biliyor musunuz? Herkese geç de olsa iki üç katını ödediğim için. Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar çok kötü bir hastalıktır. Umarım çocuklar benim hayatımdan ders alır. Kumar şöyledir: Diyelim ki 50 lira borcum var ve ödemiyorsun birinden 20 lira istiyorsun karşılığında 50 lira vereceğim diyorsun. 20 TL'yi kumara basıyorsun, kaybediyorsun ve borcun 100 TL'ye çıkıyor. Bu döngü bir gün son buluyor ve böylelikle rezil oluyorsun. Nasıl battığıma dair inanılmaz hikayeleri sonra yazacağım. Ben yeteri kadar iyi bir insan değilim, borçlarım için insanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Hastalık yani... Ailem, dostlarım, arkadaşlarım benden bu konuda utanabilirler. Daha ortaya çıkmayan, borçlu olduğum çok kişi var. Yüzlerce insandan borç aldım. Kimi insanlar faiz istemedi aynısını ödedim, kimilerine üç-dört kat borçlandım. 35 milyon borç 6 ayda 250 milyon olur mu? Hepsini sonra anlatacağım.