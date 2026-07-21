Haluk Levent: Kumar çok kötü bir hastalıktır

Arkadaşlar, ben dolandırıcı değilim. Ben dolandırıcılıktan hiç hüküm giymedim. Neden, biliyor musunuz? Herkese geç de olsa iki üç katını ödediğim için. Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar çok kötü bir hastalıktır. Umarım çocuklar benim hayatımdan ders alır. Kumar şöyledir: Diyelim ki 50 lira borcum var ve ödemiyorsun birinden 20 lira istiyorsun karşılığında 50 lira vereceğim diyorsun. 20 TL'yi kumara basıyorsun, kaybediyorsun ve borcun 100 TL'ye çıkıyor. Bu döngü bir gün son buluyor ve böylelikle rezil oluyorsun. Nasıl battığıma dair inanılmaz hikayeleri sonra yazacağım. Ben yeteri kadar iyi bir insan değilim, borçlarım için insanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Hastalık yani... Ailem, dostlarım, arkadaşlarım benden bu konuda utanabilirler. Daha ortaya çıkmayan, borçlu olduğum çok kişi var. Yüzlerce insandan borç aldım. Kimi insanlar faiz istemedi aynısını ödedim, kimilerine üç-dört kat borçlandım. 35 milyon borç 6 ayda 250 milyon olur mu? Hepsini sonra anlatacağım.