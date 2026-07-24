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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/arakci-ne-tehditlerden-korkuyoruz-ne-de-baskiya-boyun-egecegiz-1107531264.html
Arakçi: Ne tehditlerden korkuyoruz ne de baskıya boyun eğeceğiz
Arakçi: Ne tehditlerden korkuyoruz ne de baskıya boyun eğeceğiz
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına işaret ederek, tehditlerden korkmadıklarını ve baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.
2026-07-24T19:02+0300
2026-07-24T19:02+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
donald trump
abbas arakçi
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
haberler
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan’da bulunan Arakçi, ABD ile devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.Arakçi, ülkesinin "ilkeli bir politikası" olduğunu ve bunu sürdürdüğünü belirterek ekledi: ‘Meşru talepler gerçekleşene kadar’İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki çıkarlarını korumanın temel ilkelerinden olduğunu ve buna bağlı kalacaklarını vurgulayan Arakçi, "İran halkının hedefleri ve meşru talepleri gerçekleşene kadar hareketimize devam etmemiz doğaldır" değerlendirmesinde bulundu.Arakçi, Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri kapsamında çeşitli öneriler ve diplomatik temaslarda bulunmasının doğal olduğunu belirterek, "Bizimle Amerika arasında bir arabulucu sorunu yok. Sorun, Amerika'nın yaklaşımındadır" dedi.Çin ve Rusya ile istişare mesajıÇin ve Rusya ile düzenli olarak istişarelerde bulunduklarını aktaran Arakçi, bugün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmelerde detaylı değerlendirmelerde bulunma fırsatı bulduklarını kaydetti.Trump en son ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump, dün haber sitesi Axios'a verdiği demeçte İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söylemişti.Trump, isterse İsrail'in 2 dakika içinde bunu kabul edeceğini eklerken, "Daha önce yaptığımızdan daha büyük olacak. Karar vermeye çok yakınım. Bunun için tamamen hazırız" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/amerikali-prof-pape-iranda-abd-kara-harekati-ihtimali-yuzde-70e-yaklasti-1-ay-icinde-olabilir-1107520437.html
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i̇ran, donald trump, abbas arakçi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), haberler
i̇ran, donald trump, abbas arakçi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), haberler

Arakçi: Ne tehditlerden korkuyoruz ne de baskıya boyun eğeceğiz

19:02 24.07.2026
© AP Photo / Manish SwarupAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Manish Swarup
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına işaret ederek, tehditlerden korkmadıklarını ve baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan’da bulunan Arakçi, ABD ile devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.
Arakçi, ülkesinin "ilkeli bir politikası" olduğunu ve bunu sürdürdüğünü belirterek ekledi:

Ne tehditlerden korkuyoruz ne de baskıya boyun eğeceğiz. Tehdit diline müsamaha göstermeyeceğiz.

‘Meşru talepler gerçekleşene kadar’

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki çıkarlarını korumanın temel ilkelerinden olduğunu ve buna bağlı kalacaklarını vurgulayan Arakçi, "İran halkının hedefleri ve meşru talepleri gerçekleşene kadar hareketimize devam etmemiz doğaldır" değerlendirmesinde bulundu.
Arakçi, Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri kapsamında çeşitli öneriler ve diplomatik temaslarda bulunmasının doğal olduğunu belirterek, "Bizimle Amerika arasında bir arabulucu sorunu yok. Sorun, Amerika'nın yaklaşımındadır" dedi.

Çin ve Rusya ile istişare mesajı

Çin ve Rusya ile düzenli olarak istişarelerde bulunduklarını aktaran Arakçi, bugün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmelerde detaylı değerlendirmelerde bulunma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Trump en son ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, dün haber sitesi Axios'a verdiği demeçte İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söylemişti.
Trump, isterse İsrail'in 2 dakika içinde bunu kabul edeceğini eklerken, "Daha önce yaptığımızdan daha büyük olacak. Karar vermeye çok yakınım. Bunun için tamamen hazırız" demişti.
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