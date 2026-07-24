https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/amerikali-prof-pape-iranda-abd-kara-harekati-ihtimali-yuzde-70e-yaklasti-1-ay-icinde-olabilir-1107520437.html

Amerikalı Prof. Pape: İran'da ABD kara harekatı ihtimali yüzde 70'e yaklaştı, 1 ay içinde olabilir

Amerikalı Prof. Pape: İran'da ABD kara harekatı ihtimali yüzde 70'e yaklaştı, 1 ay içinde olabilir

Sputnik Türkiye

ABD'li siyaset bilimci Robert Pape, Steven Bartlett'ın sunduğu The Diary of a CEO programında, ABD'nin İran'a sınırlı bir kara harekatı düzenleme ihtimalinin "yüzde 70'e yaklaştığını" ve bunun bir ay içinde olabileceğini söyledi.

2026-07-24T13:07+0300

2026-07-24T13:07+0300

2026-07-24T13:07+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

kara operasyonu

abd

donald trump

chicago üniversitesi

haberler

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Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Robert Pape, Washington'ın yalnızca hava saldırılarıyla hedeflerine ulaşamayacağını savunarak, sahadaki askeri ve ekonomik gelişmelerin ABD yönetimini kara operasyonuna zorlayabileceğini söyledi.Pape, "ABD'nin İran'da asker konuşlandırarak sınırlı bir kara operasyonu yapma riski yüzde 50'nin oldukça üzerinde. Bana göre bu oran artık yüzde 70 sınırına yaklaştı" dedi.'Kontrolden çıkmaya başlıyor'Bu değerlendirmesini üç temel gerekçeye dayandıran Pape, ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın önlemeye çalıştığı ekonomik krizin artık kaçınılmaz hale gelmeye başladığını savundu. Kızıldeniz'deki enerji akışının da baskı altına girmesiyle krizin daha da derinleşeceğini belirten Pape, "Bu süreç artık kontrolden çıkmaya başlıyor. Sorun yalnızca Trump'ın kararlarına bağlı değil" ifadelerini kullandı.‘Bir ay ya da daha kısa süre içinde gerçekleşebilir’Programın ilerleyen bölümünde değerlendirmelerini yineleyen Pape, "İran, Ürdün'deki ABD üssünü hedef alıyor, Husiler Kızıldeniz'i kapatıyor. Bu tırmanış, Trump'ı kara birliklerini devreye sokma seçeneğini ciddi biçimde düşünmeye itebilir" dedi. Pape, bunun önümüzdeki bir ay içinde, hatta daha kısa sürede gerçekleşebileceğini iddia etti.Öte yandan Pape, böyle bir müdahalenin ağır siyasi ve askeri sonuçlar doğuracağı uyarısında da bulundu. ABD askerlerinin İran topraklarında kayıp vermesinin iç siyasette kutuplaşmayı artıracağını belirten uzman isim, savaşlarda ilk dönemde yaşanan asker ölümlerinin kamuoyundaki savaş karşıtlığını artırmak yerine zaman zaman desteği güçlendirebildiğini söyledi.

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