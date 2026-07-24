https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ak-parti-ve-dem-parti-heyetleri-mecliste-bir-araya-geldi-1107528656.html

AK Parti ve DEM Parti heyetleri Meclis'te bir araya geldi

AK Parti ve DEM Parti heyetleri Meclis'te bir araya geldi

Sputnik Türkiye

AK Parti ve DEM Parti heyetleri TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı öğrenildi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T17:18+0300

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ak parti

dem parti

meclis

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terörsüz türkiye

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AK Parti Ve DEM Parti heyetleri, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi.Meclis'te gerçekleştirilen görüşmeye AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. DEM Parti heyetiyle yapılan toplantıda, kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' olarak değerlendirilen düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ak-parti-ve-dem-parti-heyetleri-gorustu-1107289569.html

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