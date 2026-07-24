https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ak-parti-ve-dem-parti-heyetleri-mecliste-bir-araya-geldi-1107528656.html
AK Parti ve DEM Parti heyetleri Meclis'te bir araya geldi
AK Parti ve DEM Parti heyetleri Meclis'te bir araya geldi
Sputnik Türkiye
AK Parti ve DEM Parti heyetleri TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı öğrenildi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T17:18+0300
2026-07-24T17:18+0300
2026-07-24T17:18+0300
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AK Parti Ve DEM Parti heyetleri, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi.Meclis'te gerçekleştirilen görüşmeye AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. DEM Parti heyetiyle yapılan toplantıda, kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' olarak değerlendirilen düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ak-parti-ve-dem-parti-heyetleri-gorustu-1107289569.html
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ak parti, dem parti, meclis, türkiye, terörsüz türkiye
ak parti, dem parti, meclis, türkiye, terörsüz türkiye
AK Parti ve DEM Parti heyetleri Meclis'te bir araya geldi
AK Parti ve DEM Parti heyetleri TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı öğrenildi.
AK Parti Ve DEM Parti heyetleri, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi.
Meclis'te gerçekleştirilen görüşmeye AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.
DEM Parti heyetiyle yapılan toplantıda, kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' olarak değerlendirilen düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.