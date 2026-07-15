https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ak-parti-ve-dem-parti-heyetleri-gorustu-1107289569.html
AK Parti ve DEM Parti Heyetleri görüştü
AK Parti ve DEM Parti Heyetleri görüştü
Sputnik Türkiye
AK Parti ve DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çerçeve yasayı görüştü. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T23:29+0300
2026-07-15T23:29+0300
2026-07-15T23:54+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
dem parti
türkiye
terörsüz türkiye
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi.Görüşmede, sürece ilişkin çerçeve yasa hazırlıkları ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cumhurbaskani-erdogan-10-yilinda-15-temmuz-irade-bizim-zafer-bizim-programinda-konusuyor-1107281269.html
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ak parti, dem parti, türkiye, terörsüz türkiye
ak parti, dem parti, türkiye, terörsüz türkiye
AK Parti ve DEM Parti Heyetleri görüştü
23:29 15.07.2026 (güncellendi: 23:54 15.07.2026)
AK Parti ve DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çerçeve yasayı görüştü.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi.
Görüşmede, sürece ilişkin çerçeve yasa hazırlıkları ele alındı.