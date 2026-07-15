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AK Parti ve DEM Parti Heyetleri görüştü
AK Parti ve DEM Parti Heyetleri görüştü
Sputnik Türkiye
AK Parti ve DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çerçeve yasayı görüştü. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T23:29+0300
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poli̇ti̇ka
ak parti
dem parti
türkiye
terörsüz türkiye
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi.Görüşmede, sürece ilişkin çerçeve yasa hazırlıkları ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cumhurbaskani-erdogan-10-yilinda-15-temmuz-irade-bizim-zafer-bizim-programinda-konusuyor-1107281269.html
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ak parti, dem parti, türkiye, terörsüz türkiye
ak parti, dem parti, türkiye, terörsüz türkiye

AK Parti ve DEM Parti Heyetleri görüştü

23:29 15.07.2026 (güncellendi: 23:54 15.07.2026)
AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı
AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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AK Parti ve DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çerçeve yasayı görüştü.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi.
Görüşmede, sürece ilişkin çerçeve yasa hazırlıkları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete fazlasıyla sahiptir
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