https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/aile-bakanligi-devreye-girdi-sosyal-medyada-esinden-siddet-gordugu-video-gundem-olmustu-1107510212.html
Aile Bakanlığı devreye girdi: Sosyal medyada eşinden şiddet gördüğü video gündem olmuştu
Aile Bakanlığı devreye girdi: Sosyal medyada eşinden şiddet gördüğü video gündem olmuştu
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da eşi tarafından şiddete maruz kalan duyurdu. Bakanlık açılacak davaya ayrıca müdahil olacaklarını vurguladı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T08:00+0300
2026-07-24T08:00+0300
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Ankara'da eşinden gördüğü şiddet, sosyal medya videosuna yansıyan D.D. adlı kadının yardımına Aile Bakanlığı yetişti. Bakanlık, kadına destek olacağını belirterek ayrıca açılacak davaya müdahil olacaklarını belirtti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasında, söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulanarak, "Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından uzman ekiplerimiz tarafından mağdur kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak, ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmaları gecikmeksizin devreye alınacaktır." bilgisine yer verildi."Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceğinin altı çizilen açıklamada, "Açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/buyukcekmecede-ozel-egitim-merkezinde-cocuga-siddet-egitmen-gozaltina-alindi-1107425040.html
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
Aile Bakanlığı devreye girdi: Sosyal medyada eşinden şiddet gördüğü video gündem olmuştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da eşi tarafından şiddete maruz kalan duyurdu. Bakanlık açılacak davaya ayrıca müdahil olacaklarını vurguladı.
Ankara'da eşinden gördüğü şiddet, sosyal medya videosuna yansıyan D.D. adlı kadının yardımına Aile Bakanlığı yetişti. Bakanlık, kadına destek olacağını belirterek ayrıca açılacak davaya müdahil olacaklarını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasında, söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulanarak, "Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından uzman ekiplerimiz tarafından mağdur kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak, ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmaları gecikmeksizin devreye alınacaktır." bilgisine yer verildi.
"Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceğinin altı çizilen açıklamada, "Açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz." ifadeleri kullanıldı.