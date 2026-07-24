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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ahbap-sorusturmasi-kapsaminda-hazal-kaya-ozlem-gurses-ve-rusen-cakir-adliyeye-geldi--1107517508.html
Ahbap soruşturması kapsamında Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyeye geldi
Ahbap soruşturması kapsamında Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyeye geldi
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Hazal Kaya, gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye geldi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
hazal kaya
özlem gürses
ruşen çakır
ahbap derneği
cumhuriyet başsavcılığı
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya, gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ifadeye çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ahbap-sorusturmasi-buyuyor-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-1107494933.html
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hazal kaya, özlem gürses, ruşen çakır, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı
hazal kaya, özlem gürses, ruşen çakır, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı

Ahbap soruşturması kapsamında Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyeye geldi

12:10 24.07.2026
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AA
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Hazal Kaya, gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye geldi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya, gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ifadeye çağırmıştı.
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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Ahbap soruşturması büyüyor: Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın da bulunduğu ünlüler ifadeye çağırıldı
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