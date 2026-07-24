https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ahbap-sorusturmasi-kapsaminda-hazal-kaya-ozlem-gurses-ve-rusen-cakir-adliyeye-geldi--1107517508.html

Ahbap soruşturması kapsamında Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyeye geldi

Ahbap soruşturması kapsamında Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyeye geldi

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Hazal Kaya, gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye geldi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T12:10+0300

2026-07-24T12:10+0300

2026-07-24T12:10+0300

türki̇ye

hazal kaya

özlem gürses

ruşen çakır

ahbap derneği

cumhuriyet başsavcılığı

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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya, gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ifadeye çağırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ahbap-sorusturmasi-buyuyor-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-1107494933.html

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hazal kaya, özlem gürses, ruşen çakır, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı