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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ahbap-sorusturmasi-buyuyor-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-1107494933.html
Ahbap soruşturması büyüyor: Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın da bulunduğu ünlüler ifadeye çağırıldı
Ahbap soruşturması büyüyor: Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın da bulunduğu ünlüler ifadeye çağırıldı
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan da ifadeye çağırıldı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
şahan gökbakar
hazal kaya
ruşen çakır
ahbap derneği
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı da ifadeye çağırdı.
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şahan gökbakar, hazal kaya, ruşen çakır, ahbap derneği, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
şahan gökbakar, hazal kaya, ruşen çakır, ahbap derneği, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

Ahbap soruşturması büyüyor: Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın da bulunduğu ünlüler ifadeye çağırıldı

15:36 23.07.2026 (güncellendi: 15:42 23.07.2026)
© AAAHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan da ifadeye çağırıldı.
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı da ifadeye çağırdı.
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