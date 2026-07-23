https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ahbap-sorusturmasi-buyuyor-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-1107494933.html
Ahbap soruşturması büyüyor: Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın da bulunduğu ünlüler ifadeye çağırıldı
Ahbap soruşturması büyüyor: Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın da bulunduğu ünlüler ifadeye çağırıldı
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan da ifadeye çağırıldı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T15:36+0300
2026-07-23T15:36+0300
2026-07-23T15:42+0300
türki̇ye
şahan gökbakar
hazal kaya
ruşen çakır
ahbap derneği
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı da ifadeye çağırdı.
türki̇ye
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şahan gökbakar, hazal kaya, ruşen çakır, ahbap derneği, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
şahan gökbakar, hazal kaya, ruşen çakır, ahbap derneği, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
Ahbap soruşturması büyüyor: Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı'nın da bulunduğu ünlüler ifadeye çağırıldı
15:36 23.07.2026 (güncellendi: 15:42 23.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan da ifadeye çağırıldı.
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı da ifadeye çağırdı.