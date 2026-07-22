https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ozgur-ozel-partinin-siyasi-kurulusunu-milletimizle-birlikte-agustos-eylul-ayinda-yapacagiz-1107470762.html
Özgür Özel: Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız
Özgür Özel: Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, kuruluş sürecinin ağustos-eylül ayında milletle birlikte... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T19:59+0300
2026-07-22T19:59+0300
2026-07-22T20:03+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp parti meclisi
chp kurultayı
chp genel başkanlığı
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Çankaya'da bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Özel, bir gazetecinin CHP'den ayrılmayacağı ve bazı Parti Meclisi üyelerinin CHP'de kalacağı yönündeki iddiaları hatırlatarak, "Olası bir kararda yeni partiden CHP'ye bir dönüş olur mu?" sorusuna yanıt verdi.Yeni parti çalışmalarına ilişkin konuşan Özel, "Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozel-cagri-heyeti-baskanligina-murat-karayalcini-oneriyoruz-1107410627.html
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özgür özel, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, chp kurultayı, chp genel başkanlığı
özgür özel, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, chp kurultayı, chp genel başkanlığı
Özgür Özel: Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız
19:59 22.07.2026 (güncellendi: 20:03 22.07.2026)
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, kuruluş sürecinin ağustos-eylül ayında milletle birlikte gerçekleştirileceğini belirtti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Çankaya'da bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Özel, bir gazetecinin CHP'den ayrılmayacağı ve bazı Parti Meclisi üyelerinin CHP'de kalacağı yönündeki iddiaları hatırlatarak, "Olası bir kararda yeni partiden CHP'ye bir dönüş olur mu?" sorusuna yanıt verdi.
Yeni parti çalışmalarına ilişkin konuşan Özel, "Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız" ifadelerini kullandı.