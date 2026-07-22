https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ozgur-ozel-partinin-siyasi-kurulusunu-milletimizle-birlikte-agustos-eylul-ayinda-yapacagiz-1107470762.html

Özgür Özel: Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız

Özgür Özel: Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, kuruluş sürecinin ağustos-eylül ayında milletle birlikte... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T19:59+0300

2026-07-22T19:59+0300

2026-07-22T20:03+0300

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chp genel merkezi

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp parti meclisi

chp kurultayı

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Çankaya'da bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Özel, bir gazetecinin CHP'den ayrılmayacağı ve bazı Parti Meclisi üyelerinin CHP'de kalacağı yönündeki iddiaları hatırlatarak, "Olası bir kararda yeni partiden CHP'ye bir dönüş olur mu?" sorusuna yanıt verdi.Yeni parti çalışmalarına ilişkin konuşan Özel, "Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozel-cagri-heyeti-baskanligina-murat-karayalcini-oneriyoruz-1107410627.html

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özgür özel, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, chp kurultayı, chp genel başkanlığı