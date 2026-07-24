https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/abddeki-secimde-yazlim-hatasi-abdli-olmayan-yuzlerce-kisi-oy-kullandi-1107511604.html

ABD'deki seçimde yazlım hatası: ABD'li olmayan yüzlerce kişi oy kullandı

ABD'deki seçimde yazlım hatası: ABD'li olmayan yüzlerce kişi oy kullandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşanan yazılım arızası, yüzlerce ABD vatandaşı olmayan kişinin yanlışlıkla seçmen kütüğüne kaydedilmesine yol açtı. Yetkililer... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T10:15+0300

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2026-07-24T10:15+0300

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ABD'nin New Jersey eyaletinde, Motorlu Araçlar Komisyonu'nun kullandığı sistemde meydana gelen yazılım hatası nedeniyle yüzlerce ABD vatandaşı olmayan kişi yanlışlıkla seçmen kütüğüne kaydedildi.New Jersey Valisi Mikie Sherrill, sorunun 2023 yılının ortası ile 2024 yılının ortası arasında sürücü belgesi veya kimlik kartı başvurusu yapan yaklaşık 6 bin 600 kişiyi etkilediğini açıkladı. Başvuru sırasında ABD vatandaşı olmadıklarını sisteme bildiren kişilerin, teknik arıza nedeniyle otomatik olarak seçmen listelerine eklendiği belirtildi.Yetkililerin verdiği bilgiye göre, yanlışlıkla seçmen kaydı oluşturulan kişilerden 400'den azı oy kullandı. Söz konusu oyların, 2024 seçimlerinde New Jersey'de kullanılan 4 milyondan fazla oyun yüzde 0,01'inden daha azını oluşturduğu ve hiçbir seçim sonucunu değiştirecek düzeyde olmadığı ifade edildi.Vali Sherrill, hatanın kısa süre önce tespit edildiğini belirterek kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi. Yanlış oluşturulan seçmen kayıtlarının silindiğini açıklayan Sherrill, yazılımdan sorumlu yüklenici firmanın da değiştirileceğini duyurdu.Önceki eyalet yönetimini de eleştiren Sherrill, sorunun daha erken fark edilmemesi ve kamuoyuyla paylaşılmaması nedeniyle yönetimin gerekli şeffaflığı göstermediğini savundu.

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