https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/peskov-rusyanin-abd-secimlerine-mudahale-ettigine-dair-iddialar-gercek-disi-1107339286.html
Peskov: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialar gerçek dışı
Peskov: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialar gerçek dışı
Sputnik Türkiye
Başkan Trump'ın dile getirdiği seçimlere müdahale iddialarına yanıt veren Peskov, yöneltilen suçlamaların dayanağı olmadığının altını çizdi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T14:59+0300
2026-07-17T14:59+0300
2026-07-17T14:59+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine yönelik ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddederek Moskova'nın hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadığını vurguladı.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya'nın dış müdahale politikası izlemediğini belirterek, "Moskova hiçbir zaman başkalarının iç işlerine karışmadı ve kimsenin de Rusya'nın iç işlerine karışmamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'İddialar kanıtsız ve temelsiz'ABD'de seçimlere müdahale iddialarını gündeme getiren Başkan Donald Trump'ın tutumunu eleştiren Peskov, bu söylemlerin 'kanıtsız ve mesnetsiz' bilgilere dayandığını kaydetti.Rus Sözcü, ABD'de geçmiş dönemlerde yapılan soruşturmaların da Rusya'nın seçim sonuçları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını kanıtladığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/kremlin-yetkilisi-oreskin-rusya-ve-cin-yapay-zeka-alanindaki-isbirligini-yeni-bir-duzeye-tasiyacak-1107336315.html
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abd, donald trump, moskova, rusya, dmitriy peskov, seçimlere müdahale, kremlin
abd, donald trump, moskova, rusya, dmitriy peskov, seçimlere müdahale, kremlin
Peskov: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialar gerçek dışı
Başkan Trump'ın dile getirdiği seçimlere müdahale iddialarına yanıt veren Peskov, yöneltilen suçlamaların dayanağı olmadığının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine yönelik ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddederek Moskova'nın hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadığını vurguladı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya'nın dış müdahale politikası izlemediğini belirterek, "Moskova hiçbir zaman başkalarının iç işlerine karışmadı ve kimsenin de Rusya'nın iç işlerine karışmamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
'İddialar kanıtsız ve temelsiz'
ABD'de seçimlere müdahale iddialarını gündeme getiren Başkan Donald Trump'ın tutumunu eleştiren Peskov, bu söylemlerin 'kanıtsız ve mesnetsiz' bilgilere dayandığını kaydetti.
Rus Sözcü, ABD'de geçmiş dönemlerde yapılan soruşturmaların da Rusya'nın seçim sonuçları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını kanıtladığını sözlerine ekledi.