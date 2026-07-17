https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/peskov-rusyanin-abd-secimlerine-mudahale-ettigine-dair-iddialar-gercek-disi-1107339286.html

Peskov: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialar gerçek dışı

Peskov: Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialar gerçek dışı

Sputnik Türkiye

Başkan Trump'ın dile getirdiği seçimlere müdahale iddialarına yanıt veren Peskov, yöneltilen suçlamaların dayanağı olmadığının altını çizdi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T14:59+0300

2026-07-17T14:59+0300

2026-07-17T14:59+0300

dünya

abd

donald trump

moskova

rusya

dmitriy peskov

seçimlere müdahale

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine yönelik ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddederek Moskova'nın hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadığını vurguladı.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya'nın dış müdahale politikası izlemediğini belirterek, "Moskova hiçbir zaman başkalarının iç işlerine karışmadı ve kimsenin de Rusya'nın iç işlerine karışmamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'İddialar kanıtsız ve temelsiz'ABD'de seçimlere müdahale iddialarını gündeme getiren Başkan Donald Trump'ın tutumunu eleştiren Peskov, bu söylemlerin 'kanıtsız ve mesnetsiz' bilgilere dayandığını kaydetti.Rus Sözcü, ABD'de geçmiş dönemlerde yapılan soruşturmaların da Rusya'nın seçim sonuçları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını kanıtladığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/kremlin-yetkilisi-oreskin-rusya-ve-cin-yapay-zeka-alanindaki-isbirligini-yeni-bir-duzeye-tasiyacak-1107336315.html

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abd, donald trump, moskova, rusya, dmitriy peskov, seçimlere müdahale, kremlin