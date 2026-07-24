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A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde: Yarın Çin maçı var
A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde: Yarın Çin maçı var
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde yarın ev sahibi Çin ile karşılaşacak. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde yarın ev sahibi Çin ile karşılaşacak.Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/a-milli-kadin-voleybol-takimi-ankara-etabini-galibiyetle-tamamladi-1106680195.html
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voleybol, filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi
voleybol, filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde: Yarın Çin maçı var

12:16 24.07.2026
© Dilara İrem SancarA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© Dilara İrem Sancar
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde yarın ev sahibi Çin ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde yarın ev sahibi Çin ile karşılaşacak.
Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.
Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
SPOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara etabını galibiyetle tamamladı
21 Haziran , 22:16
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