https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/a-milli-kadin-voleybol-takimi-ankara-etabini-galibiyetle-tamamladi-1106680195.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara etabını galibiyetle tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara etabını galibiyetle tamamladı

Sputnik Türkiye

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T22:16+0300

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spor

türkiye a milli voleybol takımı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü maçında Çin'i 3-2 mağlup etti ve Ankara etabını galibiyetle tamamladı.Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, 12-8 öne geçti. Vargas ile etkinliğini arttıran Türkiye, farkı 6 sayıya çıkardı: 16-10. Milli takım, Çin'in son bölümde farkı erittiği seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.Etkili mücadelesini ikinci sete de taşıyan A Milli Takım, 16-10 öne geçti. Ancak Çin, son bölümde ay-yıldızlı ekibin hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirerek seti 28-26 aldı ve durumu 1-1 yaptı.Üçüncü sete iyi başlayan ve 9-3 öne geçen Çin karşısında Türkiye, Vargas ile etkili olarak farkı 2 sayıya (12-14) indirdi. Sonlara doğru iyi savunma yapan Çin üçüncü seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.Dördüncü sete iyi başlayan Türkiye, 14-9 öne geçti. Etkili mücadelesini sürdüren milli takım, Çin'in hem hücum hem de savunmada zayıf kaldığı seti 25-16 alarak skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmanın son setini de 15-12 alan Türkiye müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

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