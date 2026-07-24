https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/12-yasindaki-metehanin-buyuk-basarisi-dunya-matematik-yarismasinda-bronz-madalya-kazandi-1107516836.html

12 yaşındaki Metehan'ın büyük başarısı: Dünya Matematik Yarışması'nda bronz madalya kazandı

12 yaşındaki Metehan'ın büyük başarısı: Dünya Matematik Yarışması'nda bronz madalya kazandı

Sputnik Türkiye

12 yaşındaki Metehan Doğan, Japonya'da düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali'nde bronz madalya kazandı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T11:38+0300

2026-07-24T11:38+0300

2026-07-24T11:38+0300

yaşam

japonya

matematik yarışması

madalya

bronz madalya

ı world mathematics invitational (wmi) 2026 dünya finali

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Japonya'da düzenlenen ve yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil eden 12 yaşındaki Metehan Doğan, bronz madalya kazandı.İkinci kez dereceye girdiTürkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan Balçova Asil Nadir Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Metehan Doğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 11 Temmuz'da düzenlenen yarışmada ikinci kez dereceye girmenin mutluluğunu yaşıyor.Daha önce de bronz madalya alan Doğan, matematik öğretmeni babası ile kamuda gelir uzmanı olan annesinin desteğiyle sınava yaklaşık 1 yıldır hazırlandığını belirterek, WMI'nın geçmişte çıkan sorularını çözerek özel bir çalışma planı oluşturduğunu ifade etti. Metehan Doğan, yarışmadaki soruların zor olduğunu anlatarak, bronz madalya alarak emeklerinin karşılığını gördüğünü kaydetti.Matematik öğretmeni babasıyla çalıştıMatematiğe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Doğan, "Babam matematik öğretmeni olduğu için bana sorular hazırlardı ve beni alıştırırdı. Bundan dolayı büyüdüğüm zaman matematiğe büyük ilgi duydum. Yaklaşık 9 yaşındayken 3. sınıfta bir yarışmaya katılmıştım. Süreç bu şekilde gelişti. Hazırlık aşamasında ailemden büyük destek aldım. Annem ve babam bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Gelecekteki WMI yarışmalarına katılıp daha iyi bir derece almak istiyorum. Aynı zamanda başka sınavlara da katılıp onlardan güzel bir derece bekliyorum." dedi.

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japonya, matematik yarışması, madalya, bronz madalya, ı world mathematics invitational (wmi) 2026 dünya finali