https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/15-yasindaki-milli-serbest-dalisci-kardelen-carpar-dunya-sampiyonasinda-gumus-madalya-kazandi-1107358406.html

15 yaşındaki milli serbest dalışçı Kardelen Çarpar, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

15 yaşındaki milli serbest dalışçı Kardelen Çarpar, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Tekirdağlı 15 yaşındaki milli sporcu Kardelen Çarpar, ilk kez katıldığı Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda nefes tutma branşında gümüş madalya kazanarak... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T15:11+0300

2026-07-18T15:11+0300

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spor

türkiye

tekirdağ

kardelen çarpar

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Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki milli serbest dalış sporcusu Kardelen Çarpar, ilk kez mücadele ettiği Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda nefes tutma branşında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.Geçen yıl arkadaşının tavsiyesiyle serbest dalış sporuna başlayan Kardelen, nisan ayında Tekirdağ'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde elde ettiği 2 altın ve 2 gümüş madalyayla milli takıma seçildi.Geçen ay Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden genç sporcu, ilk dünya şampiyonasında nefes tutma branşında gümüş madalyaya uzandı.'Emeklerimin karşılığını aldım'Milli sporcu Kardelen Çarpar, dünya şampiyonasında yarışmanın kendisi için hem heyecan verici hem de öğretici bir deneyim olduğunu belirtti.Başarısından büyük gurur duyduğunu ifade eden Çarpar, "Kendimle gurur duyuyorum çünkü bu başarı için çok emek verdim, çok çalıştım. Verdiğim emeğin karşılığını almak benim için gerçekten çok değerliydi. Ülkemi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak ise tarif edilmesi zor, çok özel bir duyguydu" dedi.Bu başarının kendisine yeni hedefler için motivasyon verdiğini söyleyen genç sporcu, milli takım kariyerinde yeni dereceler elde etmek istediğini ifade etti.Antrenöründen övgüMilli takım antrenörü Sertan Aydın da Kardelen Çarpar'ın kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini belirterek, ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında kürsüye çıkmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.Aydın, sporcusunun emeklerinin karşılığını aldığını ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.

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