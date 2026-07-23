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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/zaharovadan-ukrayna-genelkurmay-baskanina-sert-tepki-iste-bu-yuzden-isimleri-neonazi-1107502854.html
Zaharova’dan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na sert tepki: İşte bu yüzden isimleri neonazi
Zaharova’dan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na sert tepki: İşte bu yüzden isimleri neonazi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Rus halkını hedef alan sözlerinin, Kiev... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T18:51+0300
2026-07-23T18:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
neonazi
kiev
rusya
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Rus basınına konuşan Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Rusya vatandaşlarına yönelik hakaret içerikli ifadelerini değerlendirdi.Söz konusu açıklamaların Kiev yönetiminin ideolojik yönelimini gözler önüne serdiğini belirten Zaharova, Drapatıy’ın sözlerini "Kiev'in neonazizminin bir göstergesi" olarak nitelendirdi.Drapatıy’ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, "İşte bu yüzden onların tek bir ismi var; neonaziler" ifadelerini kullandı.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy, daha önce Rusya vatandaşları için “var olma hakkı olmayan bir ulus” ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharova-bati-donbassta-sivillerin-oldurulmesini-destekliyor-1107460204.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, neonazi, kiev, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, neonazi, kiev, rusya

Zaharova’dan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na sert tepki: İşte bu yüzden isimleri neonazi

18:51 23.07.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Rus halkını hedef alan sözlerinin, Kiev yönetiminin neonazi karakterini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
Rus basınına konuşan Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Rusya vatandaşlarına yönelik hakaret içerikli ifadelerini değerlendirdi.
Söz konusu açıklamaların Kiev yönetiminin ideolojik yönelimini gözler önüne serdiğini belirten Zaharova, Drapatıy’ın sözlerini "Kiev'in neonazizminin bir göstergesi" olarak nitelendirdi.
Drapatıy’ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, "İşte bu yüzden onların tek bir ismi var; neonaziler" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy, daha önce Rusya vatandaşları için “var olma hakkı olmayan bir ulus” ifadesini kullanmıştı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
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