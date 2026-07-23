https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/zaharovadan-ukrayna-genelkurmay-baskanina-sert-tepki-iste-bu-yuzden-isimleri-neonazi-1107502854.html

Zaharova’dan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na sert tepki: İşte bu yüzden isimleri neonazi

Zaharova’dan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na sert tepki: İşte bu yüzden isimleri neonazi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Rus halkını hedef alan sözlerinin, Kiev... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T18:51+0300

2026-07-23T18:51+0300

2026-07-23T18:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

neonazi

kiev

rusya

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Rus basınına konuşan Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Rusya vatandaşlarına yönelik hakaret içerikli ifadelerini değerlendirdi.Söz konusu açıklamaların Kiev yönetiminin ideolojik yönelimini gözler önüne serdiğini belirten Zaharova, Drapatıy’ın sözlerini "Kiev'in neonazizminin bir göstergesi" olarak nitelendirdi.Drapatıy’ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, "İşte bu yüzden onların tek bir ismi var; neonaziler" ifadelerini kullandı.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy, daha önce Rusya vatandaşları için “var olma hakkı olmayan bir ulus” ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharova-bati-donbassta-sivillerin-oldurulmesini-destekliyor-1107460204.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, neonazi, kiev, rusya