https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/zaharovadan-ukrayna-genelkurmay-baskanina-sert-tepki-iste-bu-yuzden-isimleri-neonazi-1107502854.html
Zaharova’dan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na sert tepki: İşte bu yüzden isimleri neonazi
Zaharova’dan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na sert tepki: İşte bu yüzden isimleri neonazi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Rus halkını hedef alan sözlerinin, Kiev... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T18:51+0300
2026-07-23T18:51+0300
2026-07-23T18:51+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
neonazi
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Rus basınına konuşan Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Rusya vatandaşlarına yönelik hakaret içerikli ifadelerini değerlendirdi.Söz konusu açıklamaların Kiev yönetiminin ideolojik yönelimini gözler önüne serdiğini belirten Zaharova, Drapatıy’ın sözlerini "Kiev'in neonazizminin bir göstergesi" olarak nitelendirdi.Drapatıy’ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, "İşte bu yüzden onların tek bir ismi var; neonaziler" ifadelerini kullandı.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy, daha önce Rusya vatandaşları için “var olma hakkı olmayan bir ulus” ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharova-bati-donbassta-sivillerin-oldurulmesini-destekliyor-1107460204.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, neonazi, kiev, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, neonazi, kiev, rusya
Zaharova’dan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na sert tepki: İşte bu yüzden isimleri neonazi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Rus halkını hedef alan sözlerinin, Kiev yönetiminin neonazi karakterini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
Rus basınına konuşan Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Rusya vatandaşlarına yönelik hakaret içerikli ifadelerini değerlendirdi.
Söz konusu açıklamaların Kiev yönetiminin ideolojik yönelimini gözler önüne serdiğini belirten Zaharova, Drapatıy’ın sözlerini "Kiev'in neonazizminin bir göstergesi" olarak nitelendirdi.
Drapatıy’ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, "İşte bu yüzden onların tek bir ismi var; neonaziler" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy, daha önce Rusya vatandaşları için “var olma hakkı olmayan bir ulus” ifadesini kullanmıştı.