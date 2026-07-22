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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/zaharova-bati-donbassta-sivillerin-oldurulmesini-destekliyor-1107460204.html
Zaharova: Batı, Donbass'ta sivillerin öldürülmesini destekliyor
Zaharova: Batı, Donbass'ta sivillerin öldürülmesini destekliyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Donbass'taki katliamlarına dikkat çeken Zaharova, Batılı ülkelerin bu eylemleri desteklediğinin altını çizdi. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T14:38+0300
2026-07-22T14:38+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Donbass'taki sivil nüfusa yönelik 'katliam endüstrisini' her gün desteklediğini belirtti.Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda 'Konstantinovka şehrinin barışçıl Rus nüfusuna karşı Kiev rejiminin suçları' konulu raporun sunumunda konuşan Zaharova, bu raporun öncekilerden önemli bir farkla ayrıldığını ifade etti.Zaharova, "Rapor, Donbass'ta kendine has teknolojisi, lojistiği ve belki de en korkuncu olarak Batı'nın günlük desteği ile 'uzaktan sivil katliam endüstrisinin' nasıl kurulduğunu gösteriyor" dedi.'İHA saldırılarının sorumluları cezalandırılacak'Zaharova, Ukrayna'nın İHA'larla Donbass'taki sivillere düzenlediği saldırılara karışan herkesin cezalandırılacağını vurguladı.Rus diplomat, Kiev'in propagandasının 8 yıldır Donbass sakinlerini yok etme amacı taşıdığını kaydetti. Zaharova, bu kampanyanın fikir sahiplerinin, İHA operatörlerinin ve birlik komutanlarının sivil nüfusa yönelik her İHA saldırısının arkasında olduğunu belirterek, "Hepsi tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/fsbden-basarili-operasyon-ukrayna-ajani-bombayla-metroda-yakalandi-1107451195.html
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donbass, batı, kiev, ukrayna, rusya, mariya zaharova
donbass, batı, kiev, ukrayna, rusya, mariya zaharova

Zaharova: Batı, Donbass'ta sivillerin öldürülmesini destekliyor

14:38 22.07.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ukrayna ordusunun Donbass'taki katliamlarına dikkat çeken Zaharova, Batılı ülkelerin bu eylemleri desteklediğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Donbass'taki sivil nüfusa yönelik 'katliam endüstrisini' her gün desteklediğini belirtti.

Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda 'Konstantinovka şehrinin barışçıl Rus nüfusuna karşı Kiev rejiminin suçları' konulu raporun sunumunda konuşan Zaharova, bu raporun öncekilerden önemli bir farkla ayrıldığını ifade etti.

Zaharova, "Rapor, Donbass'ta kendine has teknolojisi, lojistiği ve belki de en korkuncu olarak Batı'nın günlük desteği ile 'uzaktan sivil katliam endüstrisinin' nasıl kurulduğunu gösteriyor" dedi.

'İHA saldırılarının sorumluları cezalandırılacak'

Zaharova, Ukrayna'nın İHA'larla Donbass'taki sivillere düzenlediği saldırılara karışan herkesin cezalandırılacağını vurguladı.

Rus diplomat, Kiev'in propagandasının 8 yıldır Donbass sakinlerini yok etme amacı taşıdığını kaydetti. Zaharova, bu kampanyanın fikir sahiplerinin, İHA operatörlerinin ve birlik komutanlarının sivil nüfusa yönelik her İHA saldırısının arkasında olduğunu belirterek, "Hepsi tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır" diye konuştu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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