Zaharova: Batı, Donbass'ta sivillerin öldürülmesini destekliyor
© Sputnik / Сергей ГунеевMariya Zaharova
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ukrayna ordusunun Donbass'taki katliamlarına dikkat çeken Zaharova, Batılı ülkelerin bu eylemleri desteklediğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Donbass'taki sivil nüfusa yönelik 'katliam endüstrisini' her gün desteklediğini belirtti.
Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda 'Konstantinovka şehrinin barışçıl Rus nüfusuna karşı Kiev rejiminin suçları' konulu raporun sunumunda konuşan Zaharova, bu raporun öncekilerden önemli bir farkla ayrıldığını ifade etti.
Zaharova, "Rapor, Donbass'ta kendine has teknolojisi, lojistiği ve belki de en korkuncu olarak Batı'nın günlük desteği ile 'uzaktan sivil katliam endüstrisinin' nasıl kurulduğunu gösteriyor" dedi.
Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda 'Konstantinovka şehrinin barışçıl Rus nüfusuna karşı Kiev rejiminin suçları' konulu raporun sunumunda konuşan Zaharova, bu raporun öncekilerden önemli bir farkla ayrıldığını ifade etti.
Zaharova, "Rapor, Donbass'ta kendine has teknolojisi, lojistiği ve belki de en korkuncu olarak Batı'nın günlük desteği ile 'uzaktan sivil katliam endüstrisinin' nasıl kurulduğunu gösteriyor" dedi.
'İHA saldırılarının sorumluları cezalandırılacak'
Zaharova, Ukrayna'nın İHA'larla Donbass'taki sivillere düzenlediği saldırılara karışan herkesin cezalandırılacağını vurguladı.
Rus diplomat, Kiev'in propagandasının 8 yıldır Donbass sakinlerini yok etme amacı taşıdığını kaydetti. Zaharova, bu kampanyanın fikir sahiplerinin, İHA operatörlerinin ve birlik komutanlarının sivil nüfusa yönelik her İHA saldırısının arkasında olduğunu belirterek, "Hepsi tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır" diye konuştu.
Rus diplomat, Kiev'in propagandasının 8 yıldır Donbass sakinlerini yok etme amacı taşıdığını kaydetti. Zaharova, bu kampanyanın fikir sahiplerinin, İHA operatörlerinin ve birlik komutanlarının sivil nüfusa yönelik her İHA saldırısının arkasında olduğunu belirterek, "Hepsi tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır" diye konuştu.