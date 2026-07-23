https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/yonetmen-ezel-akay-ve-kardesi-uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alindi-1107477698.html
Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T08:59+0300
2026-07-23T08:59+0300
2026-07-23T08:59+0300
türki̇ye
yönetmen
gözaltı
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.Hint keneviri ve esrar ele geçirildiAdreste yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi.Ele geçirilen maddelere incelenmek üzere el konulurken, operasyon kapsamında yürütülen soruşturma sürüyor.Ezel Akay ve kardeşi gözaltındaOperasyonda Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.Gözaltındaki iki kardeşin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/mehmet-akif-ersoy-10-eylulde-hakim-karsisina-cikacak-uyusturucu-sorusturmasinda-ilk-durusma-tarihi-1107355570.html
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yönetmen, gözaltı
Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Hint keneviri ve esrar ele geçirildi
Adreste yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen maddelere incelenmek üzere el konulurken, operasyon kapsamında yürütülen soruşturma sürüyor.
Ezel Akay ve kardeşi gözaltında
Operasyonda Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.
Gözaltındaki iki kardeşin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.