https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/yeni-parti-icin-imzalar-atildi-kurulus-dilekcesinin-verilmesi-icin-hazirliklar-tamamlandi-1107489697.html
Yeni Parti için imzalar atıldı, kuruluş dilekçesinin verilmesi için hazırlıklar tamamlandı
Yeni Parti için imzalar atıldı, kuruluş dilekçesinin verilmesi için hazırlıklar tamamlandı
Sputnik Türkiye
CHP’den ayrılarak Özgür Özel başkanlığında kurulacak olan Yeni Parti için milletvekillerinden oluşacak kurucular kurulunun evrakları imzaladığı öğrenildi. 90’a... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T13:51+0300
2026-07-23T13:51+0300
2026-07-23T13:51+0300
türki̇ye
yeni parti
özgür özel
özgür özel
ankara
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107489749_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_622636f718b63cabb44e81f7f0402dbb.jpg
Salı günü Özgür Özel, kendisine destek olan milletvekillerinin katıldığı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda konuşması yaptı ve "Yeni partimizi kuruyoruz" dedi. Özgür Özel’in bu açıklaması sonrasında Ankara’da bir otelde kuruluş çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıldı.Partinin kuruluşu için gerekli olan parti tüzüğü ve kuruluş dilekçesine ilişkin belgeler hazırlanarak kurucular kurulunu oluşturacak olan milletvekillerinin imzasına açıldı. Özgür Özel’e destek veren milletvekillerinin, kuruluş çalışmasının yürütüldüğü otele giderek gerekli imzaları atmaya başladığı öğrenildi.CHP’den ayrılarak Özgür Özel başkanlığında kurulacak olan yeni partinin kurucular kurulunda yer alan milletvekilleri, yaklaşık 100 sayfadan oluşan kuruluş evraklarına imza ve paraf atarak gerekli prosedürleri tamamlamaya çalışıyor. Evrakların hazır hale gelmesi ile birlikte yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek.Kurucular milletvekiliYeni kurulacak partinin kurucularının hepsinin milletvekili olması için karar alındığı, buna gerekçe olarak da milletvekili olmayan birisinin evraklarının kabul edilemeyerek kuruluş sürecinin gecikebilme ihtimaline karşı alınan bir önlem olduğu belirtildi.Kongre iki ay içindeKurulacak olan siyasi partinin seçime girebilmesi için olağan kongre sürecini tamamlaması gerekiyor. Bunun için kurulacak partide dilekçenin verilmesinin ardından olağan kongre süreci başlayacak. 2 ay içerisinde belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanarak büyük kongrenin yapılması için de hazırlık yapıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mhp-lideri-bahceliden-yeni-parti-aciklamasi-vekil-sayisina-gore-hazine-yardimi-almali--1107489552.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107489749_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b1d0d6a7462519761dc1e43e7e648a68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
yeni parti, özgür özel, özgür özel, ankara, cumhuriyet halk partisi (chp)
yeni parti, özgür özel, özgür özel, ankara, cumhuriyet halk partisi (chp)
Yeni Parti için imzalar atıldı, kuruluş dilekçesinin verilmesi için hazırlıklar tamamlandı
Özel
CHP’den ayrılarak Özgür Özel başkanlığında kurulacak olan Yeni Parti için milletvekillerinden oluşacak kurucular kurulunun evrakları imzaladığı öğrenildi. 90’a yakın imzalı kuruluş dilekçesinin cuma günü İçişleri Bakanlığı’na verilmesinin beklendiği belirtildi.
Salı günü Özgür Özel, kendisine destek olan milletvekillerinin katıldığı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda konuşması yaptı ve "Yeni partimizi kuruyoruz" dedi. Özgür Özel’in bu açıklaması sonrasında Ankara’da bir otelde kuruluş çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıldı.
Partinin kuruluşu için gerekli olan parti tüzüğü ve kuruluş dilekçesine ilişkin belgeler hazırlanarak kurucular kurulunu oluşturacak olan milletvekillerinin imzasına açıldı. Özgür Özel’e destek veren milletvekillerinin, kuruluş çalışmasının yürütüldüğü otele giderek gerekli imzaları atmaya başladığı öğrenildi.
CHP’den ayrılarak Özgür Özel başkanlığında kurulacak olan yeni partinin kurucular kurulunda yer alan milletvekilleri, yaklaşık 100 sayfadan oluşan kuruluş evraklarına imza ve paraf atarak gerekli prosedürleri tamamlamaya çalışıyor. Evrakların hazır hale gelmesi ile birlikte yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek.
Yeni kurulacak partinin kurucularının hepsinin milletvekili olması için karar alındığı, buna gerekçe olarak da milletvekili olmayan birisinin evraklarının kabul edilemeyerek kuruluş sürecinin gecikebilme ihtimaline karşı alınan bir önlem olduğu belirtildi.
Kurulacak olan siyasi partinin seçime girebilmesi için olağan kongre sürecini tamamlaması gerekiyor. Bunun için kurulacak partide dilekçenin verilmesinin ardından olağan kongre süreci başlayacak. 2 ay içerisinde belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanarak büyük kongrenin yapılması için de hazırlık yapıldığı öğrenildi.