https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/yeni-parti-icin-imzalar-atildi-kurulus-dilekcesinin-verilmesi-icin-hazirliklar-tamamlandi-1107489697.html

Yeni Parti için imzalar atıldı, kuruluş dilekçesinin verilmesi için hazırlıklar tamamlandı

Yeni Parti için imzalar atıldı, kuruluş dilekçesinin verilmesi için hazırlıklar tamamlandı

Sputnik Türkiye

CHP’den ayrılarak Özgür Özel başkanlığında kurulacak olan Yeni Parti için milletvekillerinden oluşacak kurucular kurulunun evrakları imzaladığı öğrenildi. 90’a... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T13:51+0300

2026-07-23T13:51+0300

2026-07-23T13:51+0300

türki̇ye

yeni parti

özgür özel

özgür özel

ankara

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107489749_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_622636f718b63cabb44e81f7f0402dbb.jpg

Salı günü Özgür Özel, kendisine destek olan milletvekillerinin katıldığı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda konuşması yaptı ve "Yeni partimizi kuruyoruz" dedi. Özgür Özel’in bu açıklaması sonrasında Ankara’da bir otelde kuruluş çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıldı.Partinin kuruluşu için gerekli olan parti tüzüğü ve kuruluş dilekçesine ilişkin belgeler hazırlanarak kurucular kurulunu oluşturacak olan milletvekillerinin imzasına açıldı. Özgür Özel’e destek veren milletvekillerinin, kuruluş çalışmasının yürütüldüğü otele giderek gerekli imzaları atmaya başladığı öğrenildi.CHP’den ayrılarak Özgür Özel başkanlığında kurulacak olan yeni partinin kurucular kurulunda yer alan milletvekilleri, yaklaşık 100 sayfadan oluşan kuruluş evraklarına imza ve paraf atarak gerekli prosedürleri tamamlamaya çalışıyor. Evrakların hazır hale gelmesi ile birlikte yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek.Kurucular milletvekiliYeni kurulacak partinin kurucularının hepsinin milletvekili olması için karar alındığı, buna gerekçe olarak da milletvekili olmayan birisinin evraklarının kabul edilemeyerek kuruluş sürecinin gecikebilme ihtimaline karşı alınan bir önlem olduğu belirtildi.Kongre iki ay içindeKurulacak olan siyasi partinin seçime girebilmesi için olağan kongre sürecini tamamlaması gerekiyor. Bunun için kurulacak partide dilekçenin verilmesinin ardından olağan kongre süreci başlayacak. 2 ay içerisinde belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanarak büyük kongrenin yapılması için de hazırlık yapıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mhp-lideri-bahceliden-yeni-parti-aciklamasi-vekil-sayisina-gore-hazine-yardimi-almali--1107489552.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

yeni parti, özgür özel, özgür özel, ankara, cumhuriyet halk partisi (chp)