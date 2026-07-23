https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mhp-lideri-bahceliden-yeni-parti-aciklamasi-vekil-sayisina-gore-hazine-yardimi-almali--1107489552.html
MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Parti' açıklaması: Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Parti' açıklaması: Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı parti hakkında konuştu ve partinin Hazine yardımı alması gerektiğini söyledi. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T13:37+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin ilk kez konuştu. Bahçeli, "2026 yılında Hazine'den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" açıklamasını yaptı.Bengütürk'ün aktardığına göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli şöyle konuştu:"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."
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özgür özel, chp, hazine, mhp, devlet bahçeli
özgür özel, chp, hazine, mhp, devlet bahçeli
MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Parti' açıklaması: Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı parti hakkında konuştu ve partinin Hazine yardımı alması gerektiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin ilk kez konuştu. Bahçeli, "2026 yılında Hazine'den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" açıklamasını yaptı.
Bengütürk'ün aktardığına göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli şöyle konuştu:
"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."