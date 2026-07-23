Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mhp-lideri-bahceliden-yeni-parti-aciklamasi-vekil-sayisina-gore-hazine-yardimi-almali--1107489552.html
MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Parti' açıklaması: Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Parti' açıklaması: Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı parti hakkında konuştu ve partinin Hazine yardımı alması gerektiğini söyledi. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T13:37+0300
2026-07-23T13:37+0300
türki̇ye
özgür özel
chp
hazine
mhp
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105498220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8156955470eefe19416b51dc1122036c.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin ilk kez konuştu. Bahçeli, "2026 yılında Hazine'den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" açıklamasını yaptı.Bengütürk'ün aktardığına göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli şöyle konuştu:"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105498220_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fad39cfd81bccfd986d8ce296cce1b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, chp, hazine, mhp, devlet bahçeli
özgür özel, chp, hazine, mhp, devlet bahçeli

MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Parti' açıklaması: Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı

13:37 23.07.2026
© Didem MenteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Didem Mente
Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı parti hakkında konuştu ve partinin Hazine yardımı alması gerektiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin ilk kez konuştu. Bahçeli, "2026 yılında Hazine'den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" açıklamasını yaptı.
Bengütürk'ün aktardığına göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli şöyle konuştu:
"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала