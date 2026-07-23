https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mhp-lideri-bahceliden-yeni-parti-aciklamasi-vekil-sayisina-gore-hazine-yardimi-almali--1107489552.html

MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Parti' açıklaması: Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı

MHP Lideri Bahçeli'den 'Yeni Parti' açıklaması: Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı parti hakkında konuştu ve partinin Hazine yardımı alması gerektiğini söyledi. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T13:37+0300

2026-07-23T13:37+0300

2026-07-23T13:37+0300

türki̇ye

özgür özel

chp

hazine

mhp

devlet bahçeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105498220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8156955470eefe19416b51dc1122036c.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin ilk kez konuştu. Bahçeli, "2026 yılında Hazine'den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" açıklamasını yaptı.Bengütürk'ün aktardığına göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli şöyle konuştu:"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, chp, hazine, mhp, devlet bahçeli