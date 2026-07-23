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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-nukleer-anlasma-suudi-arabistanin-israil-ile-abraham-anlasmalarina-katilmasina-bagli-1107494767.html
Trump: Nükleer Anlaşma, Suudi Arabistan'ın İsrail ile Abraham Anlaşmalarına katılmasına bağlı
Trump: Nükleer Anlaşma, Suudi Arabistan'ın İsrail ile Abraham Anlaşmalarına katılmasına bağlı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın nükleer işbirliği anlaşmasını imzalamasının üzerinden bir gün geçtikten sonra, ABD Başkanı Donald Trump... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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suudi arabistan
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Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "malzeme zenginleştirmesi olmayacak!" diyerek Suudi topraklarında uranyum zenginleştirmesi yapılmayacağını kaydetti.Trump’ın paylaşımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-ve-suudi-arabistan-nukleer-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1107475154.html
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donald trump, suudi arabistan, truth social, i̇ran
donald trump, suudi arabistan, truth social, i̇ran

Trump: Nükleer Anlaşma, Suudi Arabistan'ın İsrail ile Abraham Anlaşmalarına katılmasına bağlı

15:22 23.07.2026 (güncellendi: 15:44 23.07.2026)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın nükleer işbirliği anlaşmasını imzalamasının üzerinden bir gün geçtikten sonra, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Riyad'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine "tamamen bağlı" olduğunu söyledi.
Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "malzeme zenginleştirmesi olmayacak!" diyerek Suudi topraklarında uranyum zenginleştirmesi yapılmayacağını kaydetti.
Trump’ın paylaşımı şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında yapılan Sivil Nükleer Anlaşma (Malzeme zenginleştirmesi olmayacak!). İran ve BAE'nin (ve diğerlerinin) zaten sahip olduğu gibi sadece askeri olmayan kullanımla ilgili olup, onaylanacak, ancak tamamen Suudi Arabistan'ın çok saygın ve başarılı Abraham Anlaşmalarına katılmasına bağlı.

Suudi Arabistan - ABD - Riyad - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
DÜNYA
ABD ve Suudi Arabistan nükleer işbirliği anlaşması imzaladı
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