Trump: Nükleer Anlaşma, Suudi Arabistan'ın İsrail ile Abraham Anlaşmalarına katılmasına bağlı

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında yapılan Sivil Nükleer Anlaşma (Malzeme zenginleştirmesi olmayacak!). İran ve BAE'nin (ve diğerlerinin) zaten sahip olduğu gibi sadece askeri olmayan kullanımla ilgili olup, onaylanacak, ancak tamamen Suudi Arabistan'ın çok saygın ve başarılı Abraham Anlaşmalarına katılmasına bağlı.