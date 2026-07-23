https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-nukleer-anlasma-suudi-arabistanin-israil-ile-abraham-anlasmalarina-katilmasina-bagli-1107494767.html
Trump: Nükleer Anlaşma, Suudi Arabistan'ın İsrail ile Abraham Anlaşmalarına katılmasına bağlı
Trump: Nükleer Anlaşma, Suudi Arabistan'ın İsrail ile Abraham Anlaşmalarına katılmasına bağlı
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Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın nükleer işbirliği anlaşmasını imzalamasının üzerinden bir gün geçtikten sonra, ABD Başkanı Donald Trump... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T15:22+0300
2026-07-23T15:22+0300
2026-07-23T15:44+0300
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Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "malzeme zenginleştirmesi olmayacak!" diyerek Suudi topraklarında uranyum zenginleştirmesi yapılmayacağını kaydetti.Trump’ın paylaşımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-ve-suudi-arabistan-nukleer-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1107475154.html
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donald trump, suudi arabistan, truth social, i̇ran
donald trump, suudi arabistan, truth social, i̇ran
Trump: Nükleer Anlaşma, Suudi Arabistan'ın İsrail ile Abraham Anlaşmalarına katılmasına bağlı
15:22 23.07.2026 (güncellendi: 15:44 23.07.2026)
Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın nükleer işbirliği anlaşmasını imzalamasının üzerinden bir gün geçtikten sonra, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Riyad'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine "tamamen bağlı" olduğunu söyledi.
Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "malzeme zenginleştirmesi olmayacak!" diyerek Suudi topraklarında uranyum zenginleştirmesi yapılmayacağını kaydetti.
Trump’ın paylaşımı şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında yapılan Sivil Nükleer Anlaşma (Malzeme zenginleştirmesi olmayacak!). İran ve BAE'nin (ve diğerlerinin) zaten sahip olduğu gibi sadece askeri olmayan kullanımla ilgili olup, onaylanacak, ancak tamamen Suudi Arabistan'ın çok saygın ve başarılı Abraham Anlaşmalarına katılmasına bağlı.