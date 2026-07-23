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Türkiye dahil 8 ülkeden Mescidi Aksa baskınına ortak bildiri
Türkiye dahil 8 ülkeden Mescidi Aksa baskınına ortak bildiri
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, aşırılıkçı İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği kitlesel baskınları güçlü... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığını duyurdu.Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, "Bu provokatif ve kabul edilemez eylemler, uluslararası hukukun, ilgili BM kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun açık ihlalidir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-mescid-i-aksa-baskinina-sert-tepki-1107503118.html
türki̇ye
mescid-i aksa
i̇srail
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türkiye, mescid-i aksa, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail parlamentosu (knesset)
türkiye, mescid-i aksa, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail parlamentosu (knesset)

Türkiye dahil 8 ülkeden Mescidi Aksa baskınına ortak bildiri

23:18 23.07.2026 (güncellendi: 23:27 23.07.2026)
© REUTERS Itamar Ben Gvir via TelegramItamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya girdi
Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© REUTERS Itamar Ben Gvir via Telegram
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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, aşırılıkçı İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği kitlesel baskınları güçlü şekilde kınadı.
Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığını duyurdu.
Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, "Bu provokatif ve kabul edilemez eylemler, uluslararası hukukun, ilgili BM kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun açık ihlalidir" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
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