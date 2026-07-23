https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/turkiye-dahil-8-ulkeden-mescidi-aksa-baskinina-ortak-bildiri-1107507073.html

Türkiye dahil 8 ülkeden Mescidi Aksa baskınına ortak bildiri

Türkiye dahil 8 ülkeden Mescidi Aksa baskınına ortak bildiri

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, aşırılıkçı İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği kitlesel baskınları güçlü... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T23:18+0300

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türki̇ye

türkiye

mescid-i aksa

i̇srail

i̇srail-filistin

i̇srail-filistin sorunu

i̇srail parlamentosu (knesset)

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Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığını duyurdu.Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, "Bu provokatif ve kabul edilemez eylemler, uluslararası hukukun, ilgili BM kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun açık ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-mescid-i-aksa-baskinina-sert-tepki-1107503118.html

türki̇ye

mescid-i aksa

i̇srail

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Sputnik Türkiye

türkiye, mescid-i aksa, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail parlamentosu (knesset)