https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/turkiye-dahil-8-ulkeden-mescidi-aksa-baskinina-ortak-bildiri-1107507073.html
Türkiye dahil 8 ülkeden Mescidi Aksa baskınına ortak bildiri
Türkiye dahil 8 ülkeden Mescidi Aksa baskınına ortak bildiri
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, aşırılıkçı İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği kitlesel baskınları güçlü... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T23:18+0300
2026-07-23T23:18+0300
2026-07-23T23:27+0300
türki̇ye
türkiye
mescid-i aksa
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
i̇srail parlamentosu (knesset)
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Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığını duyurdu.Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, "Bu provokatif ve kabul edilemez eylemler, uluslararası hukukun, ilgili BM kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun açık ihlalidir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-mescid-i-aksa-baskinina-sert-tepki-1107503118.html
türki̇ye
mescid-i aksa
i̇srail
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türkiye, mescid-i aksa, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail parlamentosu (knesset)
türkiye, mescid-i aksa, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail parlamentosu (knesset)
Türkiye dahil 8 ülkeden Mescidi Aksa baskınına ortak bildiri
23:18 23.07.2026 (güncellendi: 23:27 23.07.2026)
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, aşırılıkçı İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği kitlesel baskınları güçlü şekilde kınadı.
Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrailli bakanların öncülüğündeki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığını duyurdu.
Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, "Bu provokatif ve kabul edilemez eylemler, uluslararası hukukun, ilgili BM kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun açık ihlalidir" ifadelerine yer verildi.