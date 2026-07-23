https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-mescid-i-aksa-baskinina-sert-tepki-1107503118.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T18:55+0300
2026-07-23T18:55+0300
2026-07-23T18:55+0300
türki̇ye
itamar ben-gvir
i̇srail
dışişleri bakanlığı
mescid-i aksa
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İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ''İsrailli Bakan'ın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvir-ve-mescid-i-aksaya-girdi-1107484825.html
türki̇ye
i̇srail
mescid-i aksa
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itamar ben-gvir, i̇srail, dışişleri bakanlığı, mescid-i aksa
itamar ben-gvir, i̇srail, dışişleri bakanlığı, mescid-i aksa
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı.
İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ''İsrailli Bakan'ın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz'' denildi.