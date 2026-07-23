https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trumpiran-bir-anlasmaya-varmak-istiyor-ancak-ben-henuz-hazir-olmadiklarini-ama-yakinda-hazir-1107474639.html

Trump:İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum

Trump:İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü iddia etti. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T00:56+0300

2026-07-23T00:56+0300

2026-07-23T00:56+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119456_0:61:1158:712_1920x0_80_0_0_4170f896eb9e9144c5815d8df9d6367e.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da yaptığı konuşmada, İran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini, ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü ve bu durumun yakında değişeceğine inandığını ifade etti.Trump, "İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum." dedi.Öte yandan Trump, ABD Anayasası gereği mümkün olmayan üçüncü başkanlık dönemi hakkında da 'esprili' bir çıkış yaptı. "Buraya adaylığımı açıklamak için geldim." diyen Trump, ardından "Sadece şaka yapıyorum." sözleriyle ifadelerinin mizahi olduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/devrim-muhafizlari-kopru-ya-da-enerji-santrallerine-yonelik-saldiri-olursa-abd-muttefiklerinin-1107472458.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, i̇ran