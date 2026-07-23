https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trumpiran-bir-anlasmaya-varmak-istiyor-ancak-ben-henuz-hazir-olmadiklarini-ama-yakinda-hazir-1107474639.html
Trump:İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum
Trump:İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü iddia etti. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T00:56+0300
2026-07-23T00:56+0300
2026-07-23T00:56+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
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ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da yaptığı konuşmada, İran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini, ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü ve bu durumun yakında değişeceğine inandığını ifade etti.Trump, "İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum." dedi.Öte yandan Trump, ABD Anayasası gereği mümkün olmayan üçüncü başkanlık dönemi hakkında da 'esprili' bir çıkış yaptı. "Buraya adaylığımı açıklamak için geldim." diyen Trump, ardından "Sadece şaka yapıyorum." sözleriyle ifadelerinin mizahi olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/devrim-muhafizlari-kopru-ya-da-enerji-santrallerine-yonelik-saldiri-olursa-abd-muttefiklerinin-1107472458.html
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abd, donald trump, i̇ran
Trump:İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da yaptığı konuşmada, İran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini, ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü ve bu durumun yakında değişeceğine inandığını ifade etti.
Trump, "İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum." dedi.
Öte yandan Trump, ABD Anayasası gereği mümkün olmayan üçüncü başkanlık dönemi hakkında da 'esprili' bir çıkış yaptı. "Buraya adaylığımı açıklamak için geldim." diyen Trump, ardından "Sadece şaka yapıyorum." sözleriyle ifadelerinin mizahi olduğunu dile getirdi.