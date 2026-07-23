Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trumpiran-bir-anlasmaya-varmak-istiyor-ancak-ben-henuz-hazir-olmadiklarini-ama-yakinda-hazir-1107474639.html
Trump:İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum
Trump:İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü iddia etti. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T00:56+0300
2026-07-23T00:56+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119456_0:61:1158:712_1920x0_80_0_0_4170f896eb9e9144c5815d8df9d6367e.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da yaptığı konuşmada, İran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini, ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü ve bu durumun yakında değişeceğine inandığını ifade etti.Trump, "İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum." dedi.Öte yandan Trump, ABD Anayasası gereği mümkün olmayan üçüncü başkanlık dönemi hakkında da 'esprili' bir çıkış yaptı. "Buraya adaylığımı açıklamak için geldim." diyen Trump, ardından "Sadece şaka yapıyorum." sözleriyle ifadelerinin mizahi olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/devrim-muhafizlari-kopru-ya-da-enerji-santrallerine-yonelik-saldiri-olursa-abd-muttefiklerinin-1107472458.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119456_65:0:1094:772_1920x0_80_0_0_cc5eab7d39f59b046c4d5fd39b2678e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ran
abd, donald trump, i̇ran

Trump:İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum

00:56 23.07.2026
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da yaptığı konuşmada, İran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini, ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü ve bu durumun yakında değişeceğine inandığını ifade etti.
Trump, "İran bir anlaşmaya varmak istiyor, ancak ben henüz hazır olmadıklarını, ama yakında hazır olacaklarını söylüyorum." dedi.
Öte yandan Trump, ABD Anayasası gereği mümkün olmayan üçüncü başkanlık dönemi hakkında da 'esprili' bir çıkış yaptı. "Buraya adaylığımı açıklamak için geldim." diyen Trump, ardından "Sadece şaka yapıyorum." sözleriyle ifadelerinin mizahi olduğunu dile getirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Devrim Muhafızları: Köprü ya da enerji santrallerine yönelik saldırı olursa, ABD müttefiklerinin elektriğini kesebiliriz
Dün, 21:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала