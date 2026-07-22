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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/devrim-muhafizlari-kopru-ya-da-enerji-santrallerine-yonelik-saldiri-olursa-abd-muttefiklerinin-1107472458.html
Devrim Muhafızları: Köprü ya da enerji santrallerine yönelik saldırı olursa, ABD müttefiklerinin elektriğini kesebiliriz
Devrim Muhafızları: Köprü ya da enerji santrallerine yönelik saldırı olursa, ABD müttefiklerinin elektriğini kesebiliriz
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, İran'daki köprüler veya enerji altyapısının hedef alınması halinde, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektrik şebekelerinin hedef... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T21:54+0300
2026-07-22T21:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
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İran Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Komutanı Musavi, İran'ın köprüleri ya da enerji santrallerine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi halinde, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriklerinin kesileceği uyarısını yaptı.Ayrıca İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/centcom-irana-yonelik-deniz-ablukasinda-9-ticari-gemi-rotasini-degistirdi-1-gemi-etkisiz-hale-1107470604.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, hürmüz boğazı

Devrim Muhafızları: Köprü ya da enerji santrallerine yönelik saldırı olursa, ABD müttefiklerinin elektriğini kesebiliriz

21:54 22.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİran Devrim Muhafızları Ordusu
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Devrim Muhafızları, İran'daki köprüler veya enerji altyapısının hedef alınması halinde, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektrik şebekelerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Komutanı Musavi, İran'ın köprüleri ya da enerji santrallerine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi halinde, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriklerinin kesileceği uyarısını yaptı.
Ayrıca İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.
CENTCOM - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
CENTCOM: İran'a yönelik deniz ablukasında 9 ticari gemi rotasını değiştirdi, 1 gemi etkisiz hale getirildi
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