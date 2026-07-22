https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/devrim-muhafizlari-kopru-ya-da-enerji-santrallerine-yonelik-saldiri-olursa-abd-muttefiklerinin-1107472458.html

Devrim Muhafızları: Köprü ya da enerji santrallerine yönelik saldırı olursa, ABD müttefiklerinin elektriğini kesebiliriz

Devrim Muhafızları: Köprü ya da enerji santrallerine yönelik saldırı olursa, ABD müttefiklerinin elektriğini kesebiliriz

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, İran'daki köprüler veya enerji altyapısının hedef alınması halinde, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektrik şebekelerinin hedef... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T21:54+0300

2026-07-22T21:54+0300

2026-07-22T21:54+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

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İran Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Komutanı Musavi, İran'ın köprüleri ya da enerji santrallerine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi halinde, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriklerinin kesileceği uyarısını yaptı.Ayrıca İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/centcom-irana-yonelik-deniz-ablukasinda-9-ticari-gemi-rotasini-degistirdi-1-gemi-etkisiz-hale-1107470604.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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