https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/devrim-muhafizlari-kopru-ya-da-enerji-santrallerine-yonelik-saldiri-olursa-abd-muttefiklerinin-1107472458.html
Devrim Muhafızları: Köprü ya da enerji santrallerine yönelik saldırı olursa, ABD müttefiklerinin elektriğini kesebiliriz
Devrim Muhafızları: Köprü ya da enerji santrallerine yönelik saldırı olursa, ABD müttefiklerinin elektriğini kesebiliriz
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, İran'daki köprüler veya enerji altyapısının hedef alınması halinde, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektrik şebekelerinin hedef... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T21:54+0300
2026-07-22T21:54+0300
2026-07-22T21:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
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İran Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Komutanı Musavi, İran'ın köprüleri ya da enerji santrallerine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi halinde, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriklerinin kesileceği uyarısını yaptı.Ayrıca İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/centcom-irana-yonelik-deniz-ablukasinda-9-ticari-gemi-rotasini-degistirdi-1-gemi-etkisiz-hale-1107470604.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, hürmüz boğazı
Devrim Muhafızları: Köprü ya da enerji santrallerine yönelik saldırı olursa, ABD müttefiklerinin elektriğini kesebiliriz
İran Devrim Muhafızları, İran'daki köprüler veya enerji altyapısının hedef alınması halinde, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektrik şebekelerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Komutanı Musavi, İran'ın köprüleri ya da enerji santrallerine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi halinde, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriklerinin kesileceği uyarısını yaptı.
Ayrıca İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.