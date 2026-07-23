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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-ve-suudi-arabistan-nukleer-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1107475154.html
ABD ve Suudi Arabistan nükleer işbirliği anlaşması imzaladı
ABD ve Suudi Arabistan nükleer işbirliği anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD ile Suudi Arabistan arasında, sivil nükleer enerji alanında iş birliğini öngören bir anlaşma imzaladı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T02:48+0300
2026-07-23T02:48+0300
dünya
abd
suudi arabistan
chris wright
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ABD Enerji Bakanlığı, ABD ile Suudi Arabistan'ın nükleer iş birliğini kapsayan '123 Anlaşması'ı imzalandığını açıkladı.Açıklamada, 'on yıllar boyunca sürecek ve milyarlarca dolarlık yatırımları kapsayacak stratejik ortaklığın hukuki temelini oluşturacak' anlaşmalara imza atıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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abd, suudi arabistan, chris wright
abd, suudi arabistan, chris wright

ABD ve Suudi Arabistan nükleer işbirliği anlaşması imzaladı

02:48 23.07.2026
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINESuudi Arabistan - ABD - Riyad
Suudi Arabistan - ABD - Riyad - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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ABD ile Suudi Arabistan arasında, sivil nükleer enerji alanında iş birliğini öngören bir anlaşma imzaladı.
ABD Enerji Bakanlığı, ABD ile Suudi Arabistan'ın nükleer iş birliğini kapsayan '123 Anlaşması'ı imzalandığını açıkladı.
Açıklamada, 'on yıllar boyunca sürecek ve milyarlarca dolarlık yatırımları kapsayacak stratejik ortaklığın hukuki temelini oluşturacak' anlaşmalara imza atıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Bu iki anlaşma, nükleer güvenlik, emniyet ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında yüksek standartları koruyarak ve ABD'nin sivil nükleer teknolojideki rekabet gücünü güçlendirerek ABD ve bölgesel güvenliği de ilerletmektedir
Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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