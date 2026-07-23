https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-ve-suudi-arabistan-nukleer-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1107475154.html
ABD ve Suudi Arabistan nükleer işbirliği anlaşması imzaladı
ABD ve Suudi Arabistan nükleer işbirliği anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD ile Suudi Arabistan arasında, sivil nükleer enerji alanında iş birliğini öngören bir anlaşma imzaladı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T02:48+0300
2026-07-23T02:48+0300
2026-07-23T02:48+0300
dünya
abd
suudi arabistan
chris wright
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ABD Enerji Bakanlığı, ABD ile Suudi Arabistan'ın nükleer iş birliğini kapsayan '123 Anlaşması'ı imzalandığını açıkladı.Açıklamada, 'on yıllar boyunca sürecek ve milyarlarca dolarlık yatırımları kapsayacak stratejik ortaklığın hukuki temelini oluşturacak' anlaşmalara imza atıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/husiler-kizildenizde-2-suudi-petrol-tankerini-hedef-aldik-1107474899.html
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abd, suudi arabistan, chris wright
abd, suudi arabistan, chris wright
ABD ve Suudi Arabistan nükleer işbirliği anlaşması imzaladı
ABD ile Suudi Arabistan arasında, sivil nükleer enerji alanında iş birliğini öngören bir anlaşma imzaladı.
ABD Enerji Bakanlığı, ABD ile Suudi Arabistan'ın nükleer iş birliğini kapsayan '123 Anlaşması'ı imzalandığını açıkladı.
Açıklamada, 'on yıllar boyunca sürecek ve milyarlarca dolarlık yatırımları kapsayacak stratejik ortaklığın hukuki temelini oluşturacak' anlaşmalara imza atıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Bu iki anlaşma, nükleer güvenlik, emniyet ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında yüksek standartları koruyarak ve ABD'nin sivil nükleer teknolojideki rekabet gücünü güçlendirerek ABD ve bölgesel güvenliği de ilerletmektedir