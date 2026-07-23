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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-irana-yonelik-cok-buyuk-bir-saldiriyi-degerlendiriyorum-1107503315.html
Trump: İran'a yönelik çok büyük çaplı bir saldırıyı değerlendiriyorum
Trump: İran'a yönelik çok büyük çaplı bir saldırıyı değerlendiriyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a verdiği demeçte İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T19:09+0300
2026-07-23T19:53+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
i̇ran
i̇srail
abd
axios
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Amerikan haber platformu Axios'a kısa bir değerlendirmede bulunan Trump, henüz nihai kararını vermediğini ancak böyle bir adımın sonuçlarının olacağının farkında olduğunu ifade etti.Trump, kararını ne zaman açıklayacağına ilişkin bir takvim vermedi. Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili de henüz nihai karar alınmadığını ve orduya yeni bir emir verilmediğini doğruladı.‘İstersem İsrail iki dakika içinde katılır’Trump, İsrail'in olası bir operasyona hızla dahil olabileceğini belirterek, "İstersem İsrail iki dakika içinde katılır. Ama kimseye ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı ayrıca İsrail'in saldırılara katılması halinde bunun sonuçları olacağını belirterek, İran'ın İsrail'e misilleme düzenleyebileceğine işaret etti.‘Henüz yeterince acı çekmediler’Trump, İran'ın müzakere etmek istediğini ancak henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını savundu."Henüz yeterince acı çekmediler" diyen Trump, İran yönetiminin son arabuluculuk önerisini de kabul etmediğini öne sürdü.Axios'a konuşan, arabuluculuk sürecine hakim iki bölgesel kaynak da Tahran'ın son teklifi kabul etmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-nukleer-anlasma-suudi-arabistanin-israil-ile-abraham-anlasmalarina-katilmasina-bagli-1107494767.html
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donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, axios
donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, axios

Trump: İran'a yönelik çok büyük çaplı bir saldırıyı değerlendiriyorum

19:09 23.07.2026 (güncellendi: 19:53 23.07.2026)
© Binnur Ege Gürün KoçakDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Binnur Ege Gürün Koçak
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ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a verdiği demeçte İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi. Trump, isterse İsrail'in 2 dakika içinde bunu kabul edeceğini eklerken, "Daha önce yaptığımızdan daha büyük olacak. Karar vermeye çok yakınım. Bunun için tamamen hazırız" dedi.
Amerikan haber platformu Axios'a kısa bir değerlendirmede bulunan Trump, henüz nihai kararını vermediğini ancak böyle bir adımın sonuçlarının olacağının farkında olduğunu ifade etti.
Trump, "Çok büyük çaplı bir saldırıyı değerlendiriyorum. Daha önce yaptığımızdan daha büyük olacak. Karar vermeye çok yakınım. Bunun için tamamen hazırız" dedi.
Trump, kararını ne zaman açıklayacağına ilişkin bir takvim vermedi. Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili de henüz nihai karar alınmadığını ve orduya yeni bir emir verilmediğini doğruladı.

‘İstersem İsrail iki dakika içinde katılır’

Trump, İsrail'in olası bir operasyona hızla dahil olabileceğini belirterek, "İstersem İsrail iki dakika içinde katılır. Ama kimseye ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca İsrail'in saldırılara katılması halinde bunun sonuçları olacağını belirterek, İran'ın İsrail'e misilleme düzenleyebileceğine işaret etti.

‘Henüz yeterince acı çekmediler’

Trump, İran'ın müzakere etmek istediğini ancak henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını savundu.
"Henüz yeterince acı çekmediler" diyen Trump, İran yönetiminin son arabuluculuk önerisini de kabul etmediğini öne sürdü.
Axios'a konuşan, arabuluculuk sürecine hakim iki bölgesel kaynak da Tahran'ın son teklifi kabul etmediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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