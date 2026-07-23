https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-irana-yonelik-cok-buyuk-bir-saldiriyi-degerlendiriyorum-1107503315.html

Trump: İran'a yönelik çok büyük çaplı bir saldırıyı değerlendiriyorum

Trump: İran'a yönelik çok büyük çaplı bir saldırıyı değerlendiriyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a verdiği demeçte İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T19:09+0300

2026-07-23T19:09+0300

2026-07-23T19:53+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

i̇srail

abd

axios

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Amerikan haber platformu Axios'a kısa bir değerlendirmede bulunan Trump, henüz nihai kararını vermediğini ancak böyle bir adımın sonuçlarının olacağının farkında olduğunu ifade etti.Trump, kararını ne zaman açıklayacağına ilişkin bir takvim vermedi. Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili de henüz nihai karar alınmadığını ve orduya yeni bir emir verilmediğini doğruladı.‘İstersem İsrail iki dakika içinde katılır’Trump, İsrail'in olası bir operasyona hızla dahil olabileceğini belirterek, "İstersem İsrail iki dakika içinde katılır. Ama kimseye ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı ayrıca İsrail'in saldırılara katılması halinde bunun sonuçları olacağını belirterek, İran'ın İsrail'e misilleme düzenleyebileceğine işaret etti.‘Henüz yeterince acı çekmediler’Trump, İran'ın müzakere etmek istediğini ancak henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını savundu."Henüz yeterince acı çekmediler" diyen Trump, İran yönetiminin son arabuluculuk önerisini de kabul etmediğini öne sürdü.Axios'a konuşan, arabuluculuk sürecine hakim iki bölgesel kaynak da Tahran'ın son teklifi kabul etmediğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-nukleer-anlasma-suudi-arabistanin-israil-ile-abraham-anlasmalarina-katilmasina-bagli-1107494767.html

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donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, axios