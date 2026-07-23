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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/tarim-bakani-visotskiy-ukrayna-limanlarina-gemi-girisleri-durdu-1107489022.html
Tarım Bakanı Vısotskiy: Ukrayna limanlarına gemi girişleri durdu
Tarım Bakanı Vısotskiy: Ukrayna limanlarına gemi girişleri durdu
Sputnik Türkiye
Rusya'nın bölgedeki askeri hedeflere yönelik bombardımanlarını sıklaştırmasının ardından Ukrayna limanlarına gemi girişleri, armatörlerin aldığı kararlar... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T13:29+0300
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Ukrayna Tarım Bakanı Taras Vısotskiy, gemilerin Ukrayna limanlarına girmeyi durdurduğunu belirtti.Konuya ilişkin açıklama yapan Vısotskiy, "Daha dün limanlara dört-beş gemi giriyordu. Azdı ama hareketlilik vardı. Bugün itibarıyla girişler durdu" dedi.Vısotskiy, devletin bu konuda herhangi bir kısıtlama getirmediğini kaydederek Ukrayna limanlarına girmeme kararının tamamen gemi sahiplerine ait olduğunun altını çizdi.Aylık zarar 2 milyar dolarLimanlara gemi girişlerinin askıya alınmasının Ukrayna'ya maliyetinin aylık 2 milyar dolar olacağı hesaplandı. Bu rakam, Rus basınının Ukrayna Tarım Bakanlığı verilerine dayandırdığı hesaplamalar sonucunda elde edildi.Dünyanın en büyük kargo şirketi Çernomorsk Limanı'ndaki operasyonlarını durdurmuştuDünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketi Maersk, Rusya’nın artan bombardımanları nedeniyle Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Çernomorsk Limanı'ndaki operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.Rusya'nın tutumuRusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Rodion Miroşnik, Kiev yönetiminin deniz yolunu silah sevkiyatı için kullandığının altını çizmişti.Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna limanlarına düzenlenen bombardımanlarla ilgili açıklamasında, ordunun, askeri ve ekonomik potansiyeli düşürmek amacıyla bu altyapıyı hedef aldığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rus-ordusundan-odessaya-gece-operasyonu-liman-altyapisi-ve-iha-tesisi-vuruldu-1107480803.html
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ukrayna, rusya, maersk, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, karadeniz, gemi
ukrayna, rusya, maersk, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, karadeniz, gemi

Tarım Bakanı Vısotskiy: Ukrayna limanlarına gemi girişleri durdu

13:29 23.07.2026
© Sputnik / Sputnik / Multimedya arşivine gidinСухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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Rusya'nın bölgedeki askeri hedeflere yönelik bombardımanlarını sıklaştırmasının ardından Ukrayna limanlarına gemi girişleri, armatörlerin aldığı kararlar nedeniyle tamamen durdu.
Ukrayna Tarım Bakanı Taras Vısotskiy, gemilerin Ukrayna limanlarına girmeyi durdurduğunu belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vısotskiy, "Daha dün limanlara dört-beş gemi giriyordu. Azdı ama hareketlilik vardı. Bugün itibarıyla girişler durdu" dedi.

Vısotskiy, devletin bu konuda herhangi bir kısıtlama getirmediğini kaydederek Ukrayna limanlarına girmeme kararının tamamen gemi sahiplerine ait olduğunun altını çizdi.

Aylık zarar 2 milyar dolar

Limanlara gemi girişlerinin askıya alınmasının Ukrayna'ya maliyetinin aylık 2 milyar dolar olacağı hesaplandı.

Bu rakam, Rus basınının Ukrayna Tarım Bakanlığı verilerine dayandırdığı hesaplamalar sonucunda elde edildi.

Dünyanın en büyük kargo şirketi Çernomorsk Limanı'ndaki operasyonlarını durdurmuştu
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketi Maersk, Rusya’nın artan bombardımanları nedeniyle Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Çernomorsk Limanı'ndaki operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya'nın tutumu

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Rodion Miroşnik, Kiev yönetiminin deniz yolunu silah sevkiyatı için kullandığının altını çizmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna limanlarına düzenlenen bombardımanlarla ilgili açıklamasında, ordunun, askeri ve ekonomik potansiyeli düşürmek amacıyla bu altyapıyı hedef aldığını vurgulamıştı.
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