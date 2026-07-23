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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rus-ordusundan-odessaya-gece-operasyonu-liman-altyapisi-ve-iha-tesisi-vuruldu-1107480803.html
Rus ordusundan Odessa'ya gece operasyonu: Liman altyapısı ve İHA tesisi vuruldu
Rus ordusundan Odessa'ya gece operasyonu: Liman altyapısı ve İHA tesisi vuruldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus ordusu, Odessa Bölgesi'ndeki donanma ve İHA unsurlarını yeniden hedef aldı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T10:13+0300
2026-07-23T10:13+0300
ukrayna kri̇zi̇
odessa
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
bombardıman
bombardıman uçakları
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Odesa Limanı'na ve askeri üretim tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup bombardımanları düzenlendiğini duyurdu.📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:🔴Odessa Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin depolanması ve boşaltılmasında kullanılan altyapı tesisleri isabet aldı🔴Ayrıca kentte Ukrayna ordusuna sevk edilmek üzere hazırlanan İHA'ların depolandığı alan ile İHA bileşenleri üreten bir tesis vurulduRusya Silahlı Kuvvetleri bir süredir Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'ndeki liman altyapısına yönelik bombardımanlar gerçekleştiriyor. Özel askeri harekat kapsamında yürütülen bombardımanlar sonucunda düşman güçlerin önemli donanma ve İHA imkanları etkisiz hale getiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-basini-abd-iranda-yeniden-b-1-bombardiman-ucaklari-kullanmaya-basladi-1107478313.html
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odessa, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bombardıman, bombardıman uçakları
odessa, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bombardıman, bombardıman uçakları

Rus ordusundan Odessa'ya gece operasyonu: Liman altyapısı ve İHA tesisi vuruldu

10:13 23.07.2026
© Sputnik / Александр ВильфSu-34 savaş uçağı
Su-34 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Александр Вильф
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Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus ordusu, Odessa Bölgesi'ndeki donanma ve İHA unsurlarını yeniden hedef aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Odesa Limanı'na ve askeri üretim tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup bombardımanları düzenlendiğini duyurdu.

📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:

🔴Odessa Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin depolanması ve boşaltılmasında kullanılan altyapı tesisleri isabet aldı

🔴Ayrıca kentte Ukrayna ordusuna sevk edilmek üzere hazırlanan İHA'ların depolandığı alan ile İHA bileşenleri üreten bir tesis vuruldu

Rusya Silahlı Kuvvetleri bir süredir Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'ndeki liman altyapısına yönelik bombardımanlar gerçekleştiriyor.

Özel askeri harekat kapsamında yürütülen bombardımanlar sonucunda düşman güçlerin önemli donanma ve İHA imkanları etkisiz hale getiriliyor.
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