https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sputnik-analizi-abd-israilin-saldirilari-iranin-fuze-gucunu-neden-kirmayi-basaramadi-1107490266.html
Sputnik Analizi: ABD-İsrail’in saldırıları İran’ın füze gücünü neden kırmayı başaramadı?
Sputnik Analizi: ABD-İsrail’in saldırıları İran’ın füze gücünü neden kırmayı başaramadı?
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail’in hava saldırılarına rağmen Tahran’ın füze gücü kırılabilmiş değil. Uydu görüntüleri, İranlı mühendislerin tahrip edilen yeraltı tesislerini ve... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T13:57+0300
2026-07-23T13:57+0300
2026-07-23T13:58+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
analiz
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ortadoğu
i̇ran
silah
füze
askeri güç
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Batı'nın İran stratejisi neden çöktü? Askeri analistlere göre asıl mesele Tahran'ın hasar alıp almaması değil, askeri altyapısını ve misilleme kapasitesini ışık hızında yenileme yeteneği.Batı’nın İran’a yönelik askeri stratejileri bir kez daha tıkanma noktasına geldi. Amerikalı yetkililerin Tahran’ın füze cephaneliğinin "önemli ölçüde zayıflatıldığına" dair defalarca tekrarladığı resmi açıklamalara rağmen, sahadaki gerçekler tam tersi bir tabloya işaret ediyor.Uydu görüntülerini inceleyen askeri analistlerin verilerine göre İran, bu yılın başında tahrip edilen kritik yeraltı tesislerine erişimi önce hızla yeniden sağladı; ardından da füze fırlatma sistemlerini şaşırtıcı bir süratle tamir etmeyi başardı.Üstelik Tahran, elindeki devasa füze stoklarını korumakla kalmadı; Hayber-Şekan gibi orta menzilli gelişmiş sistemleri sahaya sürmeye de devam ediyor. Son olarak Ürdün’de Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, İran’ın misilleme ve vurucu gücünü eksiksiz biçimde muhafaza ettiğini gözler önüne serdi.Bugün yanıtı aranan asıl soru, İran’ın hasar görüp görmediği değil; hasarı onarma ve kendisini yenileme hızı. İranlı mühendislerin askeri altyapıyı ışık hızında ayağa kaldırma yeteneği, Batı'nın hava savunma sistemlerini ve baskı odaklı ‘sopa’ stratejilerini büyük ölçüde etkisiz kılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rubiodan-iran-icin-bedel-odemeye-devam-kuba-icin-degisim-zor-olacak-mesaji-1107489305.html
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analiz, sputnik, abd, ortadoğu, i̇ran, silah, füze, askeri güç
analiz, sputnik, abd, ortadoğu, i̇ran, silah, füze, askeri güç
Sputnik Analizi: ABD-İsrail’in saldırıları İran’ın füze gücünü neden kırmayı başaramadı?
13:57 23.07.2026 (güncellendi: 13:58 23.07.2026)
ABD ve İsrail’in hava saldırılarına rağmen Tahran’ın füze gücü kırılabilmiş değil. Uydu görüntüleri, İranlı mühendislerin tahrip edilen yeraltı tesislerini ve fırlatma sistemlerini şaşırtıcı bir hızla yenilediğini ortaya koyuyor.
Batı'nın İran stratejisi neden çöktü? Askeri analistlere göre asıl mesele Tahran'ın hasar alıp almaması değil, askeri altyapısını ve misilleme kapasitesini ışık hızında yenileme yeteneği.
Batı’nın İran’a yönelik askeri stratejileri bir kez daha tıkanma noktasına geldi. Amerikalı yetkililerin Tahran’ın füze cephaneliğinin "önemli ölçüde zayıflatıldığına" dair defalarca tekrarladığı resmi açıklamalara rağmen, sahadaki gerçekler tam tersi bir tabloya işaret ediyor.
Uydu görüntülerini inceleyen askeri analistlerin verilerine göre İran, bu yılın başında tahrip edilen kritik yeraltı tesislerine erişimi önce hızla yeniden sağladı; ardından da füze fırlatma sistemlerini şaşırtıcı bir süratle tamir etmeyi başardı.
Üstelik Tahran, elindeki devasa füze stoklarını korumakla kalmadı; Hayber-Şekan gibi orta menzilli gelişmiş sistemleri sahaya sürmeye de devam ediyor. Son olarak Ürdün’de Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, İran’ın misilleme ve vurucu gücünü eksiksiz biçimde muhafaza ettiğini gözler önüne serdi.
Bugün yanıtı aranan asıl soru, İran’ın hasar görüp görmediği değil; hasarı onarma ve kendisini yenileme hızı. İranlı mühendislerin askeri altyapıyı ışık hızında ayağa kaldırma yeteneği, Batı'nın hava savunma sistemlerini ve baskı odaklı ‘sopa’ stratejilerini büyük ölçüde etkisiz kılıyor.