https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sputnik-analizi-abd-israilin-saldirilari-iranin-fuze-gucunu-neden-kirmayi-basaramadi-1107490266.html

Sputnik Analizi: ABD-İsrail’in saldırıları İran’ın füze gücünü neden kırmayı başaramadı?

Sputnik Analizi: ABD-İsrail’in saldırıları İran’ın füze gücünü neden kırmayı başaramadı?

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail’in hava saldırılarına rağmen Tahran’ın füze gücü kırılabilmiş değil. Uydu görüntüleri, İranlı mühendislerin tahrip edilen yeraltı tesislerini ve... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T13:57+0300

2026-07-23T13:57+0300

2026-07-23T13:58+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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i̇ran

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füze

askeri güç

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Batı'nın İran stratejisi neden çöktü? Askeri analistlere göre asıl mesele Tahran'ın hasar alıp almaması değil, askeri altyapısını ve misilleme kapasitesini ışık hızında yenileme yeteneği.Batı’nın İran’a yönelik askeri stratejileri bir kez daha tıkanma noktasına geldi. Amerikalı yetkililerin Tahran’ın füze cephaneliğinin "önemli ölçüde zayıflatıldığına" dair defalarca tekrarladığı resmi açıklamalara rağmen, sahadaki gerçekler tam tersi bir tabloya işaret ediyor.Uydu görüntülerini inceleyen askeri analistlerin verilerine göre İran, bu yılın başında tahrip edilen kritik yeraltı tesislerine erişimi önce hızla yeniden sağladı; ardından da füze fırlatma sistemlerini şaşırtıcı bir süratle tamir etmeyi başardı.Üstelik Tahran, elindeki devasa füze stoklarını korumakla kalmadı; Hayber-Şekan gibi orta menzilli gelişmiş sistemleri sahaya sürmeye de devam ediyor. Son olarak Ürdün’de Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, İran’ın misilleme ve vurucu gücünü eksiksiz biçimde muhafaza ettiğini gözler önüne serdi.Bugün yanıtı aranan asıl soru, İran’ın hasar görüp görmediği değil; hasarı onarma ve kendisini yenileme hızı. İranlı mühendislerin askeri altyapıyı ışık hızında ayağa kaldırma yeteneği, Batı'nın hava savunma sistemlerini ve baskı odaklı ‘sopa’ stratejilerini büyük ölçüde etkisiz kılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rubiodan-iran-icin-bedel-odemeye-devam-kuba-icin-degisim-zor-olacak-mesaji-1107489305.html

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analiz, sputnik, abd, ortadoğu, i̇ran, silah, füze, askeri güç