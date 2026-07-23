https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sosyal-medya-fenomeni-fatma-soydas-icin-tutuklama-talep-edildi-1107499638.html

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş için tutuklama talep edildi

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş için tutuklama talep edildi

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T17:24+0300

2026-07-23T17:24+0300

2026-07-23T17:24+0300

türki̇ye

fatma soydaş

tutuklama

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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.İstanbul'da gözaltına alındıSoruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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fatma soydaş , tutuklama