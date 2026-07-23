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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş için tutuklama talep edildi
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş için tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
fatma soydaş
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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.İstanbul'da gözaltına alındıSoruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ahbap-sorusturmasi-buyuyor-unlu-isimler-ifadeye-cagirildi-1107494933.html
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fatma soydaş , tutuklama
fatma soydaş , tutuklama

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş için tutuklama talep edildi

17:24 23.07.2026
Fatma Soydaş sosyal medya
Fatma Soydaş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul'da gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.
Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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