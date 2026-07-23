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Ehliyet alacaklar dikkat: Aday sürücüler için kurallar değişiyor
Ehliyet alacaklar dikkat: Aday sürücüler için kurallar değişiyor
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TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesini kabul etti. 2 yıllık aday sürücülük... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T09:31+0300
2026-07-23T09:33+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi.Kabul edilen maddeler arasında ehliyet, aday sürücülük, nükleer enerji yatırımları, Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik düzenlemeler ile Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda değişiklikler yer aldı.Aday sürücüler için yeni kurallar geliyorTeklife göre, ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgeyi aldıkları tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak.Aday sürücülük süresince;Ehliyeti iptal edilen kişilerin yeniden sürücü belgesi alabilmesi için yeniden sürücü kursuna gitmesi, sınavı başarıyla tamamlaması, psikoteknik değerlendirme ile psikiyatri uzmanı muayenesinden geçmesi, idari para cezalarını ödemesi ve varsa bekleme süresini tamamlaması gerekecek.Emekli maaşı düzenlemesini içeren teklif görüşülüyorEn düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de kapsayan teklifin ilk 7 maddesi kabul edilirken, emekli maaşına ilişkin düzenlemenin yer aldığı teklifin kalan maddelerinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.Nükleer enerji yatırımlarına damga vergisi istisnasıKabul edilen düzenlemeyle, nükleer enerji santrali yatırımlarını teşvik etmek amacıyla Damga Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildi.Buna göre, nükleer enerji santrallerinden elektrik üretimi için ön lisans veya lisans alan şirketlerin, yatırımlara ilişkin kamu ve özel hukuk kişileri arasında düzenlenen işlemlerinde damga vergisi istisnası uygulanacak.Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik düzenlemelerTeklifle, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılacak başvurular ve sunulacak hizmetler karşılığında alınacak hizmet bedellerinin Bakanlık döner sermaye hesabına gelir kaydedilmesi öngörüldü.Öte yandan, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki desteklerin Bakanlık döner sermaye geliri olarak kaydedilmesini öngören düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle teklif metninden çıkarıldı.Sivil havacılıkta kurtarma ve yardım düzenlemesiTeklif kapsamında Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor.Düzenlemeye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazaya uğrayan, zor durumda kalan veya tehlike altındaki hava araçlarına gerekli kurtarma ve yardım hizmetlerini sağlayacak. Kolluk kuvvetleri ile ilgili kurumlar da kurtarma ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine destek vermekle yükümlü olacak.Teklifin 7. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Genel Kurul, 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.
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ehliyet, meclis, emekli, tbmm
ehliyet, meclis, emekli, tbmm

Ehliyet alacaklar dikkat: Aday sürücüler için kurallar değişiyor

09:31 23.07.2026 (güncellendi: 09:33 23.07.2026)
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA
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TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesini kabul etti. 2 yıllık aday sürücülük sürecinde belirli trafik ihlallerini yapanların ehliyeti iptal edilecek.
TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi.
Kabul edilen maddeler arasında ehliyet, aday sürücülük, nükleer enerji yatırımları, Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik düzenlemeler ile Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda değişiklikler yer aldı.

Aday sürücüler için yeni kurallar geliyor

Teklife göre, ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgeyi aldıkları tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak.
Aday sürücülük süresince;
Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlal yapılması,
75 ceza puanının aşılması,
0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması,
Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı ve emniyet kemeri gibi koruyucu sistemlere ilişkin kuralların üç kez ihlal edilmesi durumlarında aday sürücü belgesi iptal edilecek.
Ehliyeti iptal edilen kişilerin yeniden sürücü belgesi alabilmesi için yeniden sürücü kursuna gitmesi, sınavı başarıyla tamamlaması, psikoteknik değerlendirme ile psikiyatri uzmanı muayenesinden geçmesi, idari para cezalarını ödemesi ve varsa bekleme süresini tamamlaması gerekecek.

Emekli maaşı düzenlemesini içeren teklif görüşülüyor

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de kapsayan teklifin ilk 7 maddesi kabul edilirken, emekli maaşına ilişkin düzenlemenin yer aldığı teklifin kalan maddelerinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.

Nükleer enerji yatırımlarına damga vergisi istisnası

Kabul edilen düzenlemeyle, nükleer enerji santrali yatırımlarını teşvik etmek amacıyla Damga Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildi.
Buna göre, nükleer enerji santrallerinden elektrik üretimi için ön lisans veya lisans alan şirketlerin, yatırımlara ilişkin kamu ve özel hukuk kişileri arasında düzenlenen işlemlerinde damga vergisi istisnası uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik düzenlemeler

Teklifle, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılacak başvurular ve sunulacak hizmetler karşılığında alınacak hizmet bedellerinin Bakanlık döner sermaye hesabına gelir kaydedilmesi öngörüldü.
Öte yandan, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki desteklerin Bakanlık döner sermaye geliri olarak kaydedilmesini öngören düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

Sivil havacılıkta kurtarma ve yardım düzenlemesi

Teklif kapsamında Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor.
Düzenlemeye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazaya uğrayan, zor durumda kalan veya tehlike altındaki hava araçlarına gerekli kurtarma ve yardım hizmetlerini sağlayacak. Kolluk kuvvetleri ile ilgili kurumlar da kurtarma ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine destek vermekle yükümlü olacak.
Teklifin 7. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Genel Kurul, 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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