https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sakaryada-denize-girisler-yasaklandi-1107484010.html

Sakarya ve Samsun'un 3 ilçesinde denize girişler yasaklandı

Sakarya ve Samsun'un 3 ilçesinde denize girişler yasaklandı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Samsun'da olumsuz hava... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T12:26+0300

2026-07-23T12:26+0300

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Sakarya'da deniz girmek yasaklandı.Üç ilçedeki sahillerde olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması sebebiyle, kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar doğrultusunda denize girişlere izin verilmiyor.Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yasağa uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.Samsun'da denize girme yasağıSamsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede denize girilmesine izin verilmediği bildirildi. Bafra, Alaçam ve Yakakent'te hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, "Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı saatte 26 deniz mili olduğundan muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bu ilçelerimizde bu saat itibarıyla denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.Ülke genelinde denize girme yasaklarıMeteoroloji'nin son hava tahminlerine göre ülke genelinde sağanak etkili olacak.Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise birçok bölgede hissedilir derecede düşecek.Birçok ilde de denize girmek geçici olarak yasaklandı. TekirdağTekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 23 ve 24 Temmuz'da Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetim yapacağı kaydedildi.ZonguldakZonguldak'ta da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla bugün ve cuma günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.Valiliğin açıklamasında, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.İstanbulBeykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 23-27 Temmuz tarihleri arasında 5 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle İl İdaresi Kanunu gereğince yarın denize girmenin yasaklandığını bildirildi.Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yarın gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği kaydedildi.Açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yarın geçici olarak Sarıyer sınırlarında bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği bildirildi.KocaeliKocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/istanbulun-bir-cok-ilcesinde-firtina-etkili-oldu-agaclar-devrildi-catilar-uctu-1107470881.html

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