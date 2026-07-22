https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/istanbulun-bir-cok-ilcesinde-firtina-etkili-oldu-agaclar-devrildi-catilar-uctu-1107470881.html

İstanbul'un bir çok ilçesinde fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

İstanbul'un bir çok ilçesinde fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaç devrilmesi ve çatı uçması yaşanırken, bazı araçlar da zarar gördü. 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T20:18+0300

2026-07-22T20:18+0300

2026-07-22T20:20+0300

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fırtına

rüzgar

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Fatih Laleli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle yola devrilen ağaç ulaşımda aksamaya neden oldu. Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bir binanın çatısı çöktü, Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu.Bahçelievler Kocasinan Mahallesi ile Beyoğlu Okmeydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu.Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde devrilen ağaç, park halindeki bir motosiklet ile otomobilde hasara yol açtı. Esenyurt'taki bir sitede de kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar oluştu.Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle insanlar yolda yürümekte zorlanırken, seyir halinde olan motosiklet sürücülerinin de zorlandığı görüldü. İlçede rüzgarla beraber hafif yağış da etkili oldu.Beykoz Burunbahçe'de denize girenler şiddetli rüzgarın etkili olmasıyla beraber kaçarak kıyıdan uzaklaştı. Sahilde bulunan seyyar satıcılar da çıkan kum fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.Küçükçekmece, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte araçlarıyla kontrollü ilerlerken, yüksek katlı binaların üst katları gözden kayboldu.İhbarlar üzerine bölgelere itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin hasar tespit ve güvenlik önlemlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/istanbulda-3-ilcede-denize-girmek-yasaklandi-1107469972.html

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