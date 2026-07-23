https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sahte-hakim-cetesine-operasyon-doktor-esini-bile-hakimim-diyerek-kandirdigi-ortaya-cikti--1107487899.html

Sahte hakim çetesine operasyon: Doktor eşini bile 'hakimim' diyerek kandırdığı ortaya çıktı

Sahte hakim çetesine operasyon: Doktor eşini bile 'hakimim' diyerek kandırdığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Çevredekilere liderlerini 'hakim' olarak tanıtan suç örgütü çökertildi. Sahte hakimin doktor olan eşini bile kandırdığı ortaya çıkarken, evde yapılan... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T13:08+0300

2026-07-23T13:08+0300

2026-07-23T13:08+0300

türki̇ye

silivri cumhuriyet başsavcılığı

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

tutuklama

avukat

sahte hakim

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İstanbul'da çok sayıda kişiyi 'adli işlerinizi çözeriz' diyerek kandıran ve liderlerini de 'hakim' olarak tanıtan suç örgütüne operasyon yapıldı. Jandarma tarafından yapılan operasyon sırasında sahte hakimin komşularının polisi 'hakimi kaçırıyorlar' diyerek aradığı belirtilirken, çete liderinin doktor olan eşinin bile gerçeği bilmediği, eşini gerçekten 'hakim' sandığı ortaya çıktı. Operasyonda 3'ü avukat 4 kişi yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise küçük bir servet ele geçirildi. Komşular 'hakimi kaçırıyorlar' diye polisi aradıSilivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda K.A. isimli bir kişinin liderliğini yaptığı çete takip altına alındı. Sabah'ın haberine göre, K.A.'nın, adli mercilerde davası veya soruşturması bulunan kimseleri kendisini "hakim" olarak tanıtarak nüfuz ticareti ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, bu suç ağı içerisinde 3 avukatın da aktif olarak yer aldığı saptandı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda , jandarma ekiplerini sivil kıyafetlerle operasyon yaparken gören apartman sakinleri 'hakim' olarak tanıdıkları kişinin kaçırıldığını düşünerek polisi aradı. Polis olay yerine geldiğinde ise gerçek ortaya çıktı. Doktor olan eşini bile kandırmışŞebeke lideri K.A.'nın doktor olan eşinin, kocasının sahte bir hakim olduğundan tamamen habersiz olduğu, onu gerçek bir hukuk insanı olarak bildiği ve eşine bu şekilde güvendiği belirlendi.Evden servet çıktı Evde yapılan aramalarda ise 1 adet hakim cübbesi, 1 adet 1 milyon Euro değerinde senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet borç ve kefalet protokolü, 285 gram külçe altın, 6.990 Euro ve 8.080 ABD Doları nakit para, 4 adet cep telefonu ile 1 adet USB bellek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/istanbulda-yasa-disi-bahis-operasyonu-dev-holding-ve-25-sirketine-el-konuldu-1107244773.html

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silivri cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, tutuklama, avukat, sahte hakim