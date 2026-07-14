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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Dev holding ve 25 şirketine el konuldu
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Dev holding ve 25 şirketine el konuldu
Sputnik Türkiye
Turuncu Holding AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı iddiasına yönelik 25... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T16:11+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesi ve suça karışan kişilerin tespit edilip yakalanması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.Turuncu Holding mercek alıtndaAçıklamada, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) yazı bildirimleri, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarında yapılan incelemede çok sayıda yüksek hacimli finansal işlemin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.Bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendiği kaydedildi.İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, Turuncu Holding AŞ'ye ve bağlı 25 şirketine kayyum atandığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/akaryakit-sektorunde-sahte-fatura-ve-hayali-ihracat-operasyonu-6-sirkete-el-konuldu-10-sirkete-1106714896.html
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türkiye, kayyum, holding

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Dev holding ve 25 şirketine el konuldu

16:11 14.07.2026
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Dev holding ve 25 şirketine el konuldu
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Dev holding ve 25 şirketine el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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Turuncu Holding AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı iddiasına yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesi ve suça karışan kişilerin tespit edilip yakalanması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Turuncu Holding mercek alıtnda

Açıklamada, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) yazı bildirimleri, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarında yapılan incelemede çok sayıda yüksek hacimli finansal işlemin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendiği kaydedildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, Turuncu Holding AŞ'ye ve bağlı 25 şirketine kayyum atandığı aktarıldı.
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