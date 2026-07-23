https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-savunma-bakanligi-bir-yerlesim-daha-dusman-guclerden-alindi-1107489184.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T13:32+0300
2026-07-23T13:32+0300
2026-07-23T13:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Belitskoye yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.420 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 17 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırılar sonucu, Ukrayna ordusunun uzun menzilli İHA’ları üretim atölyeleri ve depoları, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus Karadeniz filosu, Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracını vururken hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 7 adet güdümlü uçak bombası, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 480 uçak tipi İHA’sını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/kremlinden-aciklama-rusya-ukrayna-muzakerelerine-acik-kaliyor-1107488108.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
13:32 23.07.2026 (güncellendi: 13:34 23.07.2026)
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Belitskoye yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.420 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 17 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırılar sonucu, Ukrayna ordusunun uzun menzilli İHA’ları üretim atölyeleri ve depoları, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus Karadeniz filosu, Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracını vururken hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 7 adet güdümlü uçak bombası, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 480 uçak tipi İHA’sını engelledi.