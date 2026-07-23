https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/kremlinden-aciklama-rusya-ukrayna-muzakerelerine-acik-kaliyor-1107488108.html

Kremlin'den açıklama: ‘Rusya, Ukrayna müzakerelerine açık kalıyor’

Kremlin'den açıklama: ‘Rusya, Ukrayna müzakerelerine açık kalıyor’

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizine ilişkin müzakere sürecine açık olmayı sürdürdüğünü belirtti. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T13:08+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun perşembe sabahı Manila’da gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığımız, barışçıl çözüm sürecine hazır olduğumuza dair tutumumuzu yineledi. Bu gerçekten de öyle. Müzakere sürecine açık kalmaya devam ediyoruz” dedi.Washington ile diyaloğun sürdüğünü belirten Peskov, “Mevcut çalışma kanalları üzerinden Amerikalılarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Gerçekten de temaslar kuruluyor ve bu her zaman olumlu bir durum. Ancak şu an için yeni bir dinamikten veya sürecin hızlandığından bahsetmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.Diplomatik çabaların geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, “Amerikalı müzakerecilerin takvimi uygun olduğunda yüz yüze görüşmelere devam edeceğimizi, Moskova’ya gelerek diyaloğumuzu sürdürebileceklerini umuyoruz” dedi.‘Avrupa savaşı körüklüyor, harekat devam ediyor’Batılı ülkelerin tutumunu da eleştiren Kremlin Sözcüsü, Kiev yönetiminin kışkırtıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:‘İran ve Suudi Arabistan'ın barışçıl nükleer enerji hakkı var’Sözcü Peskov, küresel nükleer politikalara da değinerek Rusya'nın ilkeli duruşunu hatırlattı:Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Güvenlik Konseyi ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/bastrikin-16-binden-fazla-yabanci-militan-ukrayna-saflarina-katildi-1107483373.html

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