https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rubiodan-lavrov-ile-gorusme-sonrasi-aciklama-acik-ve-iyi-bir-gorusme-oldu-1107482520.html

Rubio'dan Lavrov ile görüşme sonrası açıklama: ‘Açık ve iyi bir görüşme oldu’

Rubio'dan Lavrov ile görüşme sonrası açıklama: ‘Açık ve iyi bir görüşme oldu’

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Manila'da Rus mevkidaşı Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için ABD'nin... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T11:23+0300

2026-07-23T11:23+0300

2026-07-23T11:25+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Rubio, temasları "iyi ve samimi bir konuşma" olarak nitelendirerek, görüşmede Ukrayna dışında farklı konuların da masaya yatırıldığını ifade etti.‘Ukrayna için yeni fikirlere ihtiyaç var’Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi sürecine değinen Rubio, Washington'ın süreçte aktif yer almaya istekli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:İran iddiası: ‘Her gün anlaşma için yalvarıyorlar’Basın toplantısında İran ile ilişkilere de değinen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tahran yönetiminin Washington ile masaya oturmak istediğini öne sürdü. Rubio, şu iddialı ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/lavrov-abdli-mevkidasi-rubioya-ukraynadaki-cephe-hattindaki-gercek-durumu-aktardi-1107479951.html

rusya

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manila

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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, rusya, sergey lavrov, filipinler, manila, ukrayna