https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rubiodan-lavrov-ile-gorusme-sonrasi-aciklama-acik-ve-iyi-bir-gorusme-oldu-1107482520.html
Rubio'dan Lavrov ile görüşme sonrası açıklama: ‘Açık ve iyi bir görüşme oldu’
Rubio'dan Lavrov ile görüşme sonrası açıklama: ‘Açık ve iyi bir görüşme oldu’
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Manila'da Rus mevkidaşı Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için ABD'nin... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Rubio, temasları "iyi ve samimi bir konuşma" olarak nitelendirerek, görüşmede Ukrayna dışında farklı konuların da masaya yatırıldığını ifade etti.‘Ukrayna için yeni fikirlere ihtiyaç var’Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi sürecine değinen Rubio, Washington'ın süreçte aktif yer almaya istekli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:İran iddiası: ‘Her gün anlaşma için yalvarıyorlar’Basın toplantısında İran ile ilişkilere de değinen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tahran yönetiminin Washington ile masaya oturmak istediğini öne sürdü. Rubio, şu iddialı ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/lavrov-abdli-mevkidasi-rubioya-ukraynadaki-cephe-hattindaki-gercek-durumu-aktardi-1107479951.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, rusya, sergey lavrov, filipinler, manila, ukrayna
abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, rusya, sergey lavrov, filipinler, manila, ukrayna
Rubio'dan Lavrov ile görüşme sonrası açıklama: ‘Açık ve iyi bir görüşme oldu’
11:23 23.07.2026 (güncellendi: 11:25 23.07.2026)
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Manila'da Rus mevkidaşı Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için ABD'nin yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rubio, temasları "iyi ve samimi bir konuşma" olarak nitelendirerek, görüşmede Ukrayna dışında farklı konuların da masaya yatırıldığını ifade etti.
‘Ukrayna için yeni fikirlere ihtiyaç var’
Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi sürecine değinen Rubio, Washington'ın süreçte aktif yer almaya istekli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Çatışmanın sona erdirilmesi konusunda yapıcı bir rol oynamaya hazırız ve bunu yapmaya niyetliyiz. Ancak Ukrayna krizinin çözümü için yeni fikirlere ve önerilere ihtiyaç var.”
İran iddiası: ‘Her gün anlaşma için yalvarıyorlar’
Basın toplantısında İran ile ilişkilere de değinen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tahran yönetiminin Washington ile masaya oturmak istediğini öne sürdü. Rubio, şu iddialı ifadeleri kullandı:
“İran bize doğrudan veya dolaylı olarak 'Gelin bir anlaşma yapalım, konuşalım' diyerek adeta yalvarıyor. İran bunu bize her gün yapıyor.”