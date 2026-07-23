https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/lavrov-abdli-mevkidasi-rubioya-ukraynadaki-cephe-hattindaki-gercek-durumu-aktardi-1107479951.html
Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio'ya Ukrayna'daki cephe hattındaki gerçek durumu aktardı
Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio'ya Ukrayna'daki cephe hattındaki gerçek durumu aktardı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'daki çatışma hattındaki son duruma ilişkin bilgi verdi ve Batılı... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T09:28+0300
2026-07-23T09:28+0300
2026-07-23T09:29+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
marco rubio
ukrayna
avrupa
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleşen görüşmeye ilişkin detaylar paylaşıldı.Açıklamada, Ukrayna konusunun ele alındığı görüşmede Lavrov'un, ABD'li mevkidaşına çatışma hattındaki gerçek duruma dair bilgi aktardığı belirtildi. Lavrov'un ayrıca Kiev yönetimine silah tedarikinin sürdürülmesinin ve Rusya'ya “stratejik bir yenilgi” yaşatma amacı taşıyan Avrupalı ülkelerin istikrarsızlaştırıcı politikalarının kabul edilemez olduğunu vurguladığı kaydedildi.Görüşmede Rus bakanın, krizin diplomatik yollarla çözümüne hazır olduklarını teyit ettiği ve Anchorage Zirvesi'nde ABD tarafından sunulan önerilere bağlı kalındıklarını ifade ettiği aktarıldı.Diplomatik temaslar sürecekBakanlık açıklamasında yer alan diğer detaylara göre taraflar, Dışişleri Bakanlıkları düzeyindeki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmede iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin faaliyetlerinin normale dönüştürülmesi konusu da ele alındı.Ayrıca diplomatların, Roscosmos ile NASA arasındaki temasların yeniden başlamasından memnuniyet duyduklarını belirttikleri; parlamentolar arası temasların ve kültürel bağların geliştirilmesini destekledikleri ifade edildi.Görüşmede Basra Körfezi'ndeki son durumun da gündeme geldiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abd-basini-abd-iranda-yeniden-b-1-bombardiman-ucaklari-kullanmaya-basladi-1107478313.html
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rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, marco rubio, ukrayna, avrupa, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), nasa, basra körfezi
rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, marco rubio, ukrayna, avrupa, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), nasa, basra körfezi
Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio'ya Ukrayna'daki cephe hattındaki gerçek durumu aktardı
09:28 23.07.2026 (güncellendi: 09:29 23.07.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'daki çatışma hattındaki son duruma ilişkin bilgi verdi ve Batılı ülkelerin Kiev'e silah sevkiyatını eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleşen görüşmeye ilişkin detaylar paylaşıldı.
Açıklamada, Ukrayna konusunun ele alındığı görüşmede Lavrov'un, ABD'li mevkidaşına çatışma hattındaki gerçek duruma dair bilgi aktardığı belirtildi. Lavrov'un ayrıca Kiev yönetimine silah tedarikinin sürdürülmesinin ve Rusya'ya “stratejik bir yenilgi” yaşatma amacı taşıyan Avrupalı ülkelerin istikrarsızlaştırıcı politikalarının kabul edilemez olduğunu vurguladığı kaydedildi.
Görüşmede Rus bakanın, krizin diplomatik yollarla çözümüne hazır olduklarını teyit ettiği ve Anchorage Zirvesi'nde ABD tarafından sunulan önerilere bağlı kalındıklarını ifade ettiği aktarıldı.
Diplomatik temaslar sürecek
Bakanlık açıklamasında yer alan diğer detaylara göre taraflar, Dışişleri Bakanlıkları düzeyindeki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmede iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin faaliyetlerinin normale dönüştürülmesi konusu da ele alındı.
Ayrıca diplomatların, Roscosmos ile NASA arasındaki temasların yeniden başlamasından memnuniyet duyduklarını belirttikleri; parlamentolar arası temasların ve kültürel bağların geliştirilmesini destekledikleri ifade edildi.
Görüşmede Basra Körfezi'ndeki son durumun da gündeme geldiği bildirildi.