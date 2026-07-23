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Putin: Rusya, gelişmiş silahlar için gerekli tüm ham maddeyi üreten ender ülkelerden
Putin: Rusya, gelişmiş silahlar için gerekli tüm ham maddeyi üreten ender ülkelerden
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Rusya'nın savunma sanayisindeki bağımsızlığına vurgu yapan Putin, ülkesinin gelişmiş silahlar için gerekli ham madde ve bileşenleri kendi imkanlarıyla üreten... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T15:55+0300
2026-07-23T15:55+0300
dünya
rusya
rusya güvenlik konseyi
vladimir putin
silah
rus silahları
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın gelişmiş silahların seri üretimi için ihtiyaç duyulan ham madde ve bileşenleri kendi imkanlarıyla üreten ender ülkelerden biri olduğunu belirtti.Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Rusya'nın savunma sanayisindeki bağımsızlığına dikkat çekti.Ülkenin mevcut ve yeni nesil askeri teçhizat kapasitesine değinen Rus lider, "Rusya gelişmiş silahların seri üretimi, mevcut silahların, askeri ve özel teknik ekipmanların modernizasyonu için gerekli malzeme, bileşen ve ham maddeleri kendi üreten dünyadaki birkaç ülkeden biri" ifadelerini kullandı.Toplantı kapsamında Güvenlik Konseyi üyelerine bu başlığı detaylıca ele alma çağrısında bulunan Putin, yerli üretim imkanlarının korunması ve geliştirilmesinin önemine işaret etti. Toplantıda, askeri-teknik alandaki 'kendi kendine yetebilirlik' vizyonunun sürdürülmesine yönelik adımlar da değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abden-rusyaya-yeni-yaptirim-paketi-rus-askerlere-vize-yasagi-getirme-plani-basarisiz-oldu-1107494321.html
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rusya, rusya güvenlik konseyi, vladimir putin, silah, rus silahları
rusya, rusya güvenlik konseyi, vladimir putin, silah, rus silahları

Putin: Rusya, gelişmiş silahlar için gerekli tüm ham maddeyi üreten ender ülkelerden

15:55 23.07.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya'nın savunma sanayisindeki bağımsızlığına vurgu yapan Putin, ülkesinin gelişmiş silahlar için gerekli ham madde ve bileşenleri kendi imkanlarıyla üreten ender ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın gelişmiş silahların seri üretimi için ihtiyaç duyulan ham madde ve bileşenleri kendi imkanlarıyla üreten ender ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Rusya'nın savunma sanayisindeki bağımsızlığına dikkat çekti.

Ülkenin mevcut ve yeni nesil askeri teçhizat kapasitesine değinen Rus lider, "Rusya gelişmiş silahların seri üretimi, mevcut silahların, askeri ve özel teknik ekipmanların modernizasyonu için gerekli malzeme, bileşen ve ham maddeleri kendi üreten dünyadaki birkaç ülkeden biri" ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında Güvenlik Konseyi üyelerine bu başlığı detaylıca ele alma çağrısında bulunan Putin, yerli üretim imkanlarının korunması ve geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Toplantıda, askeri-teknik alandaki 'kendi kendine yetebilirlik' vizyonunun sürdürülmesine yönelik adımlar da değerlendirildi.
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