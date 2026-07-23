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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abden-rusyaya-yeni-yaptirim-paketi-rus-askerlere-vize-yasagi-getirme-plani-basarisiz-oldu-1107494321.html
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Rus askerlere vize yasağı getirme planı başarısız oldu
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Rus askerlere vize yasağı getirme planı başarısız oldu
Sputnik Türkiye
Yaptırım politikasının başarısız olduğu Avrupa başkentlerinde defaatle itiraf edilse de, Brüksel Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketleri çıkarmayı sürdürüyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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AB, son 4 yılın en büyük yaptırım paketini yürürlüğe koyarken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 21. paketle ilgili açıklama yaptı.Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekatın katılımcılarına vize yasağı getiremediklerini kaydeden vonder der Leyen, Rus sıvılaştırılmış doğalgazının üçüncü ülkelere taşınmasına yönelik yasak konusuna da değinilmediğini belirtti.Von der Leyen, X hesabından yaptığı açıklamada, 21. yaptırım paketi kapsamında 32 Rus bankasıyla işlemlerin yasaklanacağını duyurdu. Petrol tavan fiyatının bir yıl süreyle dondurulduğunu ifade eden von der Leyen, "İşlem yasağı listemize 32 Rus bankası daha ekliyoruz. Ayrıca kripto firmaları ve petrol ticaret platformları da var. İlk kez Rusya'nın gölge filosuna destek veren gemilere karşı önlem alıyoruz" sözleriyle kararları duyurdu.'Listeye 218 kalem eklendi'AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise toplam 218 kalemin listeye eklendiğini duyurdu. Kallas'ın açıklamasına göre yeni önlemler kapsamında savunma sanayinden 50 işletme, 40 gemi, 100'den fazla banka ile kripto borsa operatörünün yanı sıra Rusya ve Belarus'taki petrol rafinerileri hedef alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/tarim-bakani-visotskiy-ukrayna-limanlarina-gemi-girisleri-durdu-1107489022.html
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haberler, avrupa, kaja kallas, rusya, ukrayna, donbass, ab, yaptırım, yaptırım listesi, ekonomik yaptırım, ursula von der leyen
haberler, avrupa, kaja kallas, rusya, ukrayna, donbass, ab, yaptırım, yaptırım listesi, ekonomik yaptırım, ursula von der leyen

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Rus askerlere vize yasağı getirme planı başarısız oldu

15:04 23.07.2026
© Sputnik / Владимир СергеевRusya-AB bayrakları
Rusya-AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Владимир Сергеев
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Yaptırım politikasının başarısız olduğu Avrupa başkentlerinde defaatle itiraf edilse de, Brüksel Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketleri çıkarmayı sürdürüyor.
AB, son 4 yılın en büyük yaptırım paketini yürürlüğe koyarken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 21. paketle ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekatın katılımcılarına vize yasağı getiremediklerini kaydeden vonder der Leyen, Rus sıvılaştırılmış doğalgazının üçüncü ülkelere taşınmasına yönelik yasak konusuna da değinilmediğini belirtti.

Von der Leyen, X hesabından yaptığı açıklamada, 21. yaptırım paketi kapsamında 32 Rus bankasıyla işlemlerin yasaklanacağını duyurdu.

Petrol tavan fiyatının bir yıl süreyle dondurulduğunu ifade eden von der Leyen, "İşlem yasağı listemize 32 Rus bankası daha ekliyoruz. Ayrıca kripto firmaları ve petrol ticaret platformları da var. İlk kez Rusya'nın gölge filosuna destek veren gemilere karşı önlem alıyoruz" sözleriyle kararları duyurdu.

'Listeye 218 kalem eklendi'

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise toplam 218 kalemin listeye eklendiğini duyurdu.

Kallas'ın açıklamasına göre yeni önlemler kapsamında savunma sanayinden 50 işletme, 40 gemi, 100'den fazla banka ile kripto borsa operatörünün yanı sıra Rusya ve Belarus'taki petrol rafinerileri hedef alındı.
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