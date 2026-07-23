https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abden-rusyaya-yeni-yaptirim-paketi-rus-askerlere-vize-yasagi-getirme-plani-basarisiz-oldu-1107494321.html

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Rus askerlere vize yasağı getirme planı başarısız oldu

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Rus askerlere vize yasağı getirme planı başarısız oldu

Sputnik Türkiye

Yaptırım politikasının başarısız olduğu Avrupa başkentlerinde defaatle itiraf edilse de, Brüksel Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketleri çıkarmayı sürdürüyor. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T15:04+0300

2026-07-23T15:04+0300

2026-07-23T15:04+0300

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AB, son 4 yılın en büyük yaptırım paketini yürürlüğe koyarken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 21. paketle ilgili açıklama yaptı.Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekatın katılımcılarına vize yasağı getiremediklerini kaydeden vonder der Leyen, Rus sıvılaştırılmış doğalgazının üçüncü ülkelere taşınmasına yönelik yasak konusuna da değinilmediğini belirtti.Von der Leyen, X hesabından yaptığı açıklamada, 21. yaptırım paketi kapsamında 32 Rus bankasıyla işlemlerin yasaklanacağını duyurdu. Petrol tavan fiyatının bir yıl süreyle dondurulduğunu ifade eden von der Leyen, "İşlem yasağı listemize 32 Rus bankası daha ekliyoruz. Ayrıca kripto firmaları ve petrol ticaret platformları da var. İlk kez Rusya'nın gölge filosuna destek veren gemilere karşı önlem alıyoruz" sözleriyle kararları duyurdu.'Listeye 218 kalem eklendi'AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise toplam 218 kalemin listeye eklendiğini duyurdu. Kallas'ın açıklamasına göre yeni önlemler kapsamında savunma sanayinden 50 işletme, 40 gemi, 100'den fazla banka ile kripto borsa operatörünün yanı sıra Rusya ve Belarus'taki petrol rafinerileri hedef alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/tarim-bakani-visotskiy-ukrayna-limanlarina-gemi-girisleri-durdu-1107489022.html

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