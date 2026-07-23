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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/petrol-fiyatlari-mayis-ayindan-beri-ilk-kez-varil-basina-100-dolari-asti-1107498302.html
Petrol fiyatları mayıs ayından beri ilk kez varil başına 100 doları aştı
Petrol fiyatları mayıs ayından beri ilk kez varil başına 100 doları aştı
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'daki genişleyen çatışmanın küresel arzı daha da sıkıştırma tehdidi oluşturmasıyla petrol fiyatları Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 doları aştı.
2026-07-23T16:56+0300
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ekonomi̇
kızıldeniz
suudi arabistan
brent petrol
petrol fiyatları
husiler
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Küresel petrol göstergesi olan Brent petrolü, bugün yüzde 6'dan fazla artarak kısa süreliğine varil başına 100.14 dolara ulaştıktan sonra biraz geri çekildi. ABD göstergesi olan Batı Teksas Ham Petrolü (WIT) ise yaklaşık yüzde 5 artışla varil başına 90.98 dolara yükseldi.Kızıldeniz etkisiYemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Suudi Arabistan’a ablukası ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için hayati bir kaçış yolunu kapatma ihtimalinin küresel petrol arzı konusundaki endişeler yeniden ortaya çıktı.Suudi Arabistan, Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı üzerinden, Hürmüz Boğazı'nı atlayarak günde yaklaşık 4 ila 5 milyon varil petrol gönderiyor. Küresel petrol piyasası için hayati önem taşıyan bu kaynak, Husilerin kararıyla piyasalarda endişe yarattı.Brent petrolü bu ay varil başına yaklaşık 27 dolar artarak üçte birinden fazla değer kazandı. FactSet'e göre, en son 22 Mayıs'ta 100 doların üzerinde işlem görmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/irandan-babul-mendeb-uyarisi-bu-bogazin-kapanmasi-dunyayi-nasil-etkiler-1104803526.html
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kızıldeniz, suudi arabistan, brent petrol, petrol fiyatları, husiler, babül mendeb boğazı
kızıldeniz, suudi arabistan, brent petrol, petrol fiyatları, husiler, babül mendeb boğazı

Petrol fiyatları mayıs ayından beri ilk kez varil başına 100 doları aştı

16:56 23.07.2026 (güncellendi: 17:01 23.07.2026)
© Sputnik / Максим БогодвидRusya'da petrol üretimi
Rusya'da petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Максим Богодвид
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Ortadoğu'daki genişleyen çatışmanın küresel arzı daha da sıkıştırma tehdidi oluşturmasıyla petrol fiyatları Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 doları aştı.
Küresel petrol göstergesi olan Brent petrolü, bugün yüzde 6'dan fazla artarak kısa süreliğine varil başına 100.14 dolara ulaştıktan sonra biraz geri çekildi. ABD göstergesi olan Batı Teksas Ham Petrolü (WIT) ise yaklaşık yüzde 5 artışla varil başına 90.98 dolara yükseldi.

Kızıldeniz etkisi

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Suudi Arabistan’a ablukası ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için hayati bir kaçış yolunu kapatma ihtimalinin küresel petrol arzı konusundaki endişeler yeniden ortaya çıktı.
Husiler, Suudi Arabistan'ın, İran'da Hamaney'in cenaze töreninden dönen Husi liderlerini taşıyan uçağı hedef almak amacıyla Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Bu olayın ardından misilleme yapan Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı ve Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası başlattıklarını" açıkladı.
Suudi Arabistan, Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı üzerinden, Hürmüz Boğazı'nı atlayarak günde yaklaşık 4 ila 5 milyon varil petrol gönderiyor. Küresel petrol piyasası için hayati önem taşıyan bu kaynak, Husilerin kararıyla piyasalarda endişe yarattı.
Brent petrolü bu ay varil başına yaklaşık 27 dolar artarak üçte birinden fazla değer kazandı. FactSet'e göre, en son 22 Mayıs'ta 100 doların üzerinde işlem görmüştü.
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