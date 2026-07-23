https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/petrol-fiyatlari-mayis-ayindan-beri-ilk-kez-varil-basina-100-dolari-asti-1107498302.html

Petrol fiyatları mayıs ayından beri ilk kez varil başına 100 doları aştı

Petrol fiyatları mayıs ayından beri ilk kez varil başına 100 doları aştı

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'daki genişleyen çatışmanın küresel arzı daha da sıkıştırma tehdidi oluşturmasıyla petrol fiyatları Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 doları aştı.

2026-07-23T16:56+0300

2026-07-23T16:56+0300

2026-07-23T17:01+0300

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Küresel petrol göstergesi olan Brent petrolü, bugün yüzde 6'dan fazla artarak kısa süreliğine varil başına 100.14 dolara ulaştıktan sonra biraz geri çekildi. ABD göstergesi olan Batı Teksas Ham Petrolü (WIT) ise yaklaşık yüzde 5 artışla varil başına 90.98 dolara yükseldi.Kızıldeniz etkisiYemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Suudi Arabistan’a ablukası ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için hayati bir kaçış yolunu kapatma ihtimalinin küresel petrol arzı konusundaki endişeler yeniden ortaya çıktı.Suudi Arabistan, Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı üzerinden, Hürmüz Boğazı'nı atlayarak günde yaklaşık 4 ila 5 milyon varil petrol gönderiyor. Küresel petrol piyasası için hayati önem taşıyan bu kaynak, Husilerin kararıyla piyasalarda endişe yarattı.Brent petrolü bu ay varil başına yaklaşık 27 dolar artarak üçte birinden fazla değer kazandı. FactSet'e göre, en son 22 Mayıs'ta 100 doların üzerinde işlem görmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/irandan-babul-mendeb-uyarisi-bu-bogazin-kapanmasi-dunyayi-nasil-etkiler-1104803526.html

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kızıldeniz, suudi arabistan, brent petrol, petrol fiyatları, husiler, babül mendeb boğazı