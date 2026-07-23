Arakçi: ABD saldırılarına katkıda bulunanlar, meşru hedef olarak kabul edilecek

Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş. İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak. Bu tür saldırılara katkıda bulunanlar, destek türü ne olursa olsun, meşru hedef olarak kabul edilecektir.