https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/arakci-abd-saldirilarina-katkida-bulunanlar-mesru-hedef-olarak-kabul-edilecek-1107475521.html
Arakçi: ABD saldırılarına katkıda bulunanlar, meşru hedef olarak kabul edilecek
Arakçi: ABD saldırılarına katkıda bulunanlar, meşru hedef olarak kabul edilecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin olası bir saldırısına katkı sağlayan tüm tarafların, desteğin niteliğine bakılmaksızın meşru hedef kabul... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T04:54+0300
2026-07-23T04:54+0300
2026-07-23T04:56+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abbas arakçi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirtti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/husiler-kizildenizde-2-suudi-petrol-tankerini-hedef-aldik-1107474899.html
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abd, i̇ran, abbas arakçi
Arakçi: ABD saldırılarına katkıda bulunanlar, meşru hedef olarak kabul edilecek
04:54 23.07.2026 (güncellendi: 04:56 23.07.2026)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin olası bir saldırısına katkı sağlayan tüm tarafların, desteğin niteliğine bakılmaksızın meşru hedef kabul edileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş. İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak. Bu tür saldırılara katkıda bulunanlar, destek türü ne olursa olsun, meşru hedef olarak kabul edilecektir.