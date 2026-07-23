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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/arakci-abd-saldirilarina-katkida-bulunanlar-mesru-hedef-olarak-kabul-edilecek-1107475521.html
Arakçi: ABD saldırılarına katkıda bulunanlar, meşru hedef olarak kabul edilecek
Arakçi: ABD saldırılarına katkıda bulunanlar, meşru hedef olarak kabul edilecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin olası bir saldırısına katkı sağlayan tüm tarafların, desteğin niteliğine bakılmaksızın meşru hedef kabul... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T04:54+0300
2026-07-23T04:56+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abbas arakçi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirtti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/husiler-kizildenizde-2-suudi-petrol-tankerini-hedef-aldik-1107474899.html
i̇ran
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abd, i̇ran, abbas arakçi
abd, i̇ran, abbas arakçi

Arakçi: ABD saldırılarına katkıda bulunanlar, meşru hedef olarak kabul edilecek

04:54 23.07.2026 (güncellendi: 04:56 23.07.2026)
© Sputnik / Gavriil Grigorovİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorov
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin olası bir saldırısına katkı sağlayan tüm tarafların, desteğin niteliğine bakılmaksızın meşru hedef kabul edileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş. İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak. Bu tür saldırılara katkıda bulunanlar, destek türü ne olursa olsun, meşru hedef olarak kabul edilecektir.

Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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