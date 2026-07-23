https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/maradonanin-olum-davasinda-sona-gelindi-karar-agustosta-aciklanabilir-1107482979.html

Maradona'nın ölüm davasında sona gelindi: Karar ağustosta açıklanabilir

Maradona'nın ölüm davasında sona gelindi: Karar ağustosta açıklanabilir

Sputnik Türkiye

Diego Maradona'nın 2020 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin ihmal iddiasıyla yargılanan yedi sağlık çalışanının davasında karar aşamasına gelindi. Yaklaşık... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T11:51+0300

2026-07-23T11:51+0300

2026-07-23T11:51+0300

spor

diego maradona

buenos aires

haberler

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Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin ihmal iddiasıyla yargılanan yedi sağlık çalışanının davasında sona yaklaşıldı. Buenos Aires'in kuzeyindeki San Isidro kentinde görülen davada, aylar süren duruşmaların ardından mahkemenin kararını ağustos ayında açıklaması bekleniyor.14 Nisan'da başlayan yargılamada haftada iki gün duruşma yapılırken, bugüne kadar 25'i aşkın duruşmada yaklaşık 70 tanık ve sanığın ifadesi alındı.Yedi sağlık çalışanı ihmalle suçlanıyorDavada aralarında doktor, psikiyatrist, psikolog ve hemşirelerin bulunduğu yedi sağlık çalışanı, Maradona'nın ölümüne giden süreçte gerekli tıbbi müdahaleleri yapmayarak ihmalde bulunmakla suçlanıyor.Futbol efsanesi, geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavi gördüğü ve tıbbi açıdan yetersiz olduğu öne sürülen evde 25 Kasım 2020'de yaşamını yitirmişti.Otopsi görüntüleri duruşmada krize yol açtıYargılamanın en dikkat çeken anlarından biri, baş sanıklardan Maradona'nın kişisel doktoru Leopoldo Luque'nin duruşmada otopsi görüntülerini göstermesi oldu.Görüntülerin ekrana yansıtılması üzerine Maradona'nın kızı Giannina Maradona salondan ayrılırken, Luque'ye sert tepki gösterdi. Olay nedeniyle mahkemeye ara verildi.Luque, görüntüleri paylaşmadan önce Giannina'nın salonda bulunduğunu fark etmediğini savundu. Ancak Maradona ailesi bu açıklamayı kabul etmedi.Avukatlar arasında gerilim mahkeme dışına taştıDava boyunca taraf avukatları arasında yaşanan sert tartışmalar da dikkat çekti.Maradona'nın kızlarının avukatı Fernando Burlando ile sanık doktor Leopoldo Luque'nin avukatı Francisco Oneto arasında başlayan sözlü tartışmalar zaman zaman hakaret boyutuna ulaştı.Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin de avukatlığını yapan Oneto ile Burlando'nun mahkeme salonu dışında da karşı karşıya geldiği, savcılar ve polis ekiplerinin araya girerek olası fiziki müdahaleyi engellediği bildirildi.Mahkeme Başkanı Alberto Gaig, duruşmalarda yaşanan gerginlik nedeniyle taraflara tepki göstererek bu şartlar altında yargılamanın sağlıklı yürütülmesinin zorlaştığını söyledi.Mahkemeye Maradona'nın öldüğü evin maketi getirildiDavada dikkat çeken delillerden biri de Maradona'nın yaşamını yitirdiği evin birebir maketi oldu.Belgrano Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan yaklaşık iki metre genişliğindeki maket, duruşma salonuna getirilerek mahkemeye sunuldu. Maket üzerinde Maradona'nın odasının konumu, tıbbi ekipmanların yerleşimi ve sağlık personelinin müdahale imkânları ayrıntılı şekilde incelendi.İlk yargılama iptal edilmiştiMaradona'nın ölümüne ilişkin dava ikinci kez görülüyor.2025 yılında başlayan ilk yargılama, mahkeme heyetindeki hakimlerden birinin taraflara bilgi vermeden davayla ilgili hazırlanan bir belgesel projesinde yer aldığının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti. Yaşanan usul tartışmalarının ardından dava yeniden görülmeye başlanmıştı.Şimdi gözler, futbol tarihinin en büyük isimlerinden birinin ölümüne ilişkin davada verilecek ve uzun süredir beklenen mahkeme kararına çevrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/fenerbahce-degisiklik-icin-tffye-gidiyor-galatasaray-karsi-cikiyor-1107481877.html

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