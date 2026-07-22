https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kayseride-dugun-konvoyunda-kaza-1-olu-4-yarali-1107472905.html

Kayseri'de düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. 22.07.2026, Sputnik Türkiye

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Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de Burhan Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ile Sultan Y., Alpay Y., Nisa Y. ve Hikmet C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 29 yaşındaki Sultan Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Hayatını kaybeden Sultan Y'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sultan Y'nin ailesiyle birlikte düğün konvoyuna katıldığı ve Talas ilçesindeki bir akrabalarının düğününe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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