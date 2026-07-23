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Lavrov ve Rubio Manila’da bir araya geldi
Lavrov ve Rubio Manila’da bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler’in başkenti Manila’da kritik bir araya geldi. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Sputnik muhabirinin aktardığı bilgilere göre, iki ülkenin dış politika temsilcileri Manila’da bir araya gelerek ikili ve uluslararası konuları masaya yatırdı.Türkiye saatiyle 6.50'de başlayan görüşme 35 dakika sürdü.Gündemde Ukrayna krizi varGörüşme öncesinde değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin mevcut tutumuna açıklık getirmesini isteyeceğini ifade etmiş ve bu temasın her koşulda faydalı olacağını belirtmişti.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubioda Lavrov ile yapacağı görüşmede, Washington yönetiminin krizin çözümüne yapıcı bir katkı sağlama imkanının olup olmadığını ele almayı hedeflediğini dile getirdi.İki bakan arasındaki 4. yüz yüze temasLavrov ve Rubio en son geçen yılın Eylül ayı sonunda New York’ta bir araya gelmişti. Manila’da gerçekleşen bu son müzakere, iki diplomat arasındaki dördüncü yüz yüze görüşme olma özelliğini taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/macaristan-engeline-takilan-ukraynanin-ab-muzakereleri-eylule-ertelendi-1107472036.html
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rusya, abd, sergey lavrov, marco rubio, filipinler, ukrayna

Lavrov ve Rubio Manila’da bir araya geldi

07:09 23.07.2026 (güncellendi: 07:42 23.07.2026)
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya ZaharovaRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler’in başkenti Manila’da kritik bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler’in başkenti Manila’da kritik bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler’in başkenti Manila’da kritik bir araya geldi.
Sputnik muhabirinin aktardığı bilgilere göre, iki ülkenin dış politika temsilcileri Manila’da bir araya gelerek ikili ve uluslararası konuları masaya yatırdı.
Türkiye saatiyle 6.50'de başlayan görüşme 35 dakika sürdü.

Gündemde Ukrayna krizi var

Görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin mevcut tutumuna açıklık getirmesini isteyeceğini ifade etmiş ve bu temasın her koşulda faydalı olacağını belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubioda Lavrov ile yapacağı görüşmede, Washington yönetiminin krizin çözümüne yapıcı bir katkı sağlama imkanının olup olmadığını ele almayı hedeflediğini dile getirdi.

İki bakan arasındaki 4. yüz yüze temas

Lavrov ve Rubio en son geçen yılın Eylül ayı sonunda New York’ta bir araya gelmişti. Manila’da gerçekleşen bu son müzakere, iki diplomat arasındaki dördüncü yüz yüze görüşme olma özelliğini taşıyor.
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