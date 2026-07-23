https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/bastrikin-16-binden-fazla-yabanci-militan-ukrayna-saflarina-katildi-1107483373.html

Bastrıkin: 16 binden fazla yabancı militan Ukrayna saflarına katıldı

Bastrıkin: 16 binden fazla yabancı militan Ukrayna saflarına katıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, özel askeri harekâtın başladığı 2022’den bu yana Ukrayna silahlı oluşumlarına katılan 16 bin 800’den fazla yabancı... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T12:04+0300

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ukrayna

rusya soruşturma komitesi

aleksandr bastrıkin

paralı asker

yabancı militan

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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Soruşturma Organları Çalışanları Günü vesilesiyle Rus medyasına yaptığı açıklamada, Kiev rejimine destek vermek amacıyla Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlere ilişkin güncel verileri paylaştı.Bastrıkin, özel askeri harekâtınbaşladığı tarihten itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında çatışmalara katılmak üzere binlerce yabancı unsurunbölgeye geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Çoğu etkisiz hale getirildi veya kaçtıRusya Soruşturma Komitesi Başkanı, Kiev saflarında yer alan bu yabancı unsurların akıbetine ilişkin de bilgi verdi.Bastrıkin, söz konusu paralı askerlerin bir kısmının Rus güçlerince etkisiz hale getirildiğini, birçoğunun da sözleşmelerini tek taraflı feshederekUkrayna topraklarını terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

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rusya, ukrayna, rusya soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, paralı asker, yabancı militan